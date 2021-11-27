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Последние дебаты. Легализация наркотиков и обыкновенный популизм

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- Азиз Осмонов
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Накануне завершились последние дебаты. Несколько интересных заявлений исходило от "Легалайз", "Социал-демократов" и "Бутун Кыргызстан".

Так, "Социал-демократы" снова обрушились с критикой на власть, что она не дала их лидеру Темирлану Султанбекову принять участие в дебатах. Однако такое понимание ситуации не совсем соответствует законодательству, где прописано, что в дебатах имеют право принимать участия лишь кандидаты, а не партийные лидеры. Да и возраст Султанбекова слишком молодой, чтобы быть кандидатом в ЖК.

Вопросы безопасности и афганской угрозы представитель "СД" Айчурок Камаева очень аккуратно обошла, сместив дискурс на рассуждения про дипломатию и сплоченность народа.

Партия "Легалайз" вновь озвучивала замыслы легализации конопли. Правда, уточнив, что все это не для продажи, а исключительно в медицинских целях, для производства текстиля и бумаги.

Отменили свое участие в дебатах "Бутун Кыргызстан": лидер партии Адахан Мадумаров накануне выборов улетел за пределы родины. Поэтому, серьезных заявлений на последних дебатах сделано не было. Как повлияют заявления кандидатов, сделанные в течение агитации, на предпочтения избирателей узнаем уже скоро. А сегодня "День тишины".

Свое видение ключевых реформ в сфере образования "СД" выразили необходимостью ужесточить контроль за выдачей грантов на обучение в зарубежных ВУЗах, однако тема поднятия уровня образования в стране была обойдена стороной. В качестве же ответа на вопрос о конкретных заслугах социал-демократов в БГК, представитель партии сказала лишь, что в городской кенеш прошло слишком мало депутатов, всего пять, и они "обещали народу, что повышение цен на общественный транспорт будет сначала детально рассмотрено".

Весьма странным является заявление "СД" и про то, что "цель партии - вести политику в новом направлении, поднимать проблемы народа в парламенте, прекратить льстивую политику в отношении властей и направлять президента на правильный путь". Стоит отметить, что все это и процветало в КР при правлении бывшего главы КР Алмазбека Атмабаева, создателя "СД", однако спорным остается вопрос того, что именно из этого было реализовано за 6 лет, пока он находился у власти. В этом контексте двояко воспринимается и фраза "с нашей стороны будет проведена истинная "кустуризация" (когда у задержанных коррупционеров отнимают деньги и пополняют бюджет), которая также ставит акцент на их нахождении во власти на протяжении пятилетия.

На этих дебатах запомнилось и заявление "СД" по депутату Рыскелди Момбекова, а также его поддельного диплома. Представитель партии сообщила дословно: "На сегодняшний день Момбеков является голосом и лицом кыргызского парламента". Тут уж ну никак нельзя не согласиться с представителем "СД" и, возможно, вспомнить прозвище, которое получил в народе VI созыв? А что касается давления и политических гонений, то это любимый прием всех недовольных. Хотя закон един для всех.

Партиям поступали вопросы о невыполненных долговых обязательствах по изготовлению агитматериалов, а прозвучавшие на дебатах тезисы во многом были похожи на пространные рассуждения о лучшей жизни и воспоминания из серии "А вот при нас…", разбавленные нападками на власть.


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URL: https://www.vb.kg/409969
Теги:
партии, Кыргызстан, политика, #Выборы2021
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