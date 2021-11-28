Погода
$ 84.74 - 84.90
€ 95.00 - 96.50

В Китае, в посольстве Кыргызстана, открыт избирательный участок

137  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Об этом сообщает Департамент информации Министерства иностранных дел

Для реализации избирательных прав граждан нашей страны, пребывающих на территории Китая, в консульском округе посольства Кыргызстана в КНР, сегодня, 28 ноября, в 8 часов по местному времени был открыт избирательный участок № 9040 в здании посольства.

Избирательный участок будет работать до 20 часов.

Адрес: Китайская Народная Республика, 100125, г. Пекин, район Чаоян, ул. Сяоюнь № 18, городок "Кингс Гарден", Н 10/11.

В связи с продолжающейся пандемией COVID-19, голосование проводится с соблюдением соответствующих санитарно-эпидемиологических мер безопасности.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409971
Теги:
выборы, Китай, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  