В Китае, в посольстве Кыргызстана, открыт избирательный участок

Об этом сообщает Департамент информации Министерства иностранных дел

Для реализации избирательных прав граждан нашей страны, пребывающих на территории Китая, в консульском округе посольства Кыргызстана в КНР, сегодня, 28 ноября, в 8 часов по местному времени был открыт избирательный участок № 9040 в здании посольства.

Избирательный участок будет работать до 20 часов.

Адрес: Китайская Народная Республика, 100125, г. Пекин, район Чаоян, ул. Сяоюнь № 18, городок "Кингс Гарден", Н 10/11.

В связи с продолжающейся пандемией COVID-19, голосование проводится с соблюдением соответствующих санитарно-эпидемиологических мер безопасности.