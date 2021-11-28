Кыргызстанцы смогут проголосовать в Казахстане, в посольстве открыт участок

Сегодня, 28 ноября, в Нур-Султане в 8 часов утра по местному времени в торжественной обстановке открылся избирательный участок № 9028 при посольстве нашей страны в Республике Казахстан. Об этом сообщает Департамент информации Министерства иностранных дел.

На участке могут проголосовать граждане Кыргызстана, ранее включенные в список участников всенародного голосования.

Одними из первых на участке проголосовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Казахстане Дастан Дюшекеев и другие сотрудники посольства.

В связи продолжающейся пандемией COVID-19, голосование проводится с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм.

Избирательный участок будет работать до 20 часов часов вечера местного времени.