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Голосование уже проходит на 27 участках, открытых в разных странах

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- Айжан Мамбеталиева
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По состоянию на 10 часов по местному времени голосование уже началось на 27 избирательных участках, образованных в России, Японии, Корее, Китае, Малайзии, Казахстане, Индии, Туркменистане, Таджикистане, Узбекистане, Пакистане, Азербайджане, ОАЭ.

С учетом разницы во времени в других загранучреждениях КР голосование начнется позже.

Последним голосование завершит вновь образованный избирательный участок в г.Чикаго, США (в 08 часов 29 ноября т.г. по бишкекскому времени).

По состоянию на 10 часов общая явка избирателей составила 636 человека.


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URL: https://www.vb.kg/409990
Теги:
выборы, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, ЦИК
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