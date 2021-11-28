Голосование уже проходит на 27 участках, открытых в разных странах

По состоянию на 10 часов по местному времени голосование уже началось на 27 избирательных участках, образованных в России, Японии, Корее, Китае, Малайзии, Казахстане, Индии, Туркменистане, Таджикистане, Узбекистане, Пакистане, Азербайджане, ОАЭ.

С учетом разницы во времени в других загранучреждениях КР голосование начнется позже.

Последним голосование завершит вновь образованный избирательный участок в г.Чикаго, США (в 08 часов 29 ноября т.г. по бишкекскому времени).

По состоянию на 10 часов общая явка избирателей составила 636 человека.