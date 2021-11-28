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Со дня назначения выборов в КГОР поступило 106 заявлений

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- Айжан Мамбеталиева
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Со дня назначения выборов депутатов ЖК КР и до начала голосования в Координационную группу оперативного реагирования Центральной комиссии по выборам и проведению рефрендумов поступило 106 заявлений, жалоб, обращений.

По словам руководителя КГОР, заместителя председателя ЦИК Тынчтыка Шайназарова, это в 4,5 раза меньше по сравнению предыдущими парламентскими выборами в октябре прошлого года.

Категории заявлений/обращений:

О возможном подкупе голосов избирателей – 54

О нарушении условий предвыборной агитации – 8

О возможном злоупотреблении административным ресурсом – 37

Об использовании средств вне избирательного фонда – 3

Другие нарушения - 4

Регионы:

Бишкек – 10

Баткенская область – 7

Джалал-Абадская область – 13

Иссык-Кульская область – 5

Нарынская область – 11

Ошская область – 22

Таласская область – 7

Чуйская область – 31

Меры, принятые правоохранительными органами:

Материалы по 7 фактам направлены в суд:

По 4 фактам гражданам вручены уведомления о подозрении:

(* Решением ЦИК приняты к сведению материалы досудебных производств по подкупу избирателей, по результатам расследований будет дана соответствующая оценка)

по 59 фактам материалы списаны в номенклатурное дело/расследования прекращены за отсутствием состава преступления/проступка;

по 10 фактам материалы направлены в избирательную комиссию для принятия мер по Кодексу о нарушениях;

по 15 фактам ведется досудебное расследование/проводится проверка;

приняты иные меры – 1: прокуратурой Ленинского района в ГНС при МЭиФ направлено представление в отношении Аманкулова А. за нарушение ч.15 ст.22 КЗ КР, а также п. 3 УП КР №512 от 01.11.2021 г.

на рассмотрении - 18

Меры ЦИК/ОИК по информациям КГОР:

принято решение об отмене регистрации кандидата - 1:

отменена регистрация кандидата в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по Ленинскому избирательному округу №26 Жолдошбаева К.;

вынесено письменное предупреждение 1 политической партии:

политической партии "Азаттык"

вынесено письменное предупреждение кандидатам за нарушение правил и порядка ведения предвыборной агитации – 14:

Нурбек уулу О., кандидату по Кочкорскому избирательному округу №32;

Талипову Н., кандидату по Кадамжайскому избирательному округу №3;

Ташиеву Ш., кандидату по Жалал-Абадскому избирательному округу №14;

Мамырову К., кандидату по Чуй-Кеминскому избирательному округу №31;

Райымкулову Б.К., кандидату по Жайылскому избирательному округу №22;

Примову У., кандидату по Алайскому избирательному округу №11;

Тентишеву Б.Э., кандидату от политической партии "Ынтымак"

Эдигееву Д. А., кандидату по Ысык-Атинскому избирательному округу №30

Назарбекову М.Р., кандидату по Манасскому избирательному округу №20;

Лилиенталь Ю.В., кандидату по Сузакскому избирательному округу № 13;

Абдыкадырову Э.М. кандидату по Таласскому избирательному округу № 21;

Умарбекову Ш.А. – кандидату от политической партии "Ишеним";

Култаевой Г.О. - кандидату от политической партии "Ата Журт Кыргызстан";

Аширбаеву Э.Т. - кандидату по Сокулукскому избирательному округу №24.

вынесено устное предупреждение кандидатам за нарушение правил и порядка ведения предвыборной агитации – 1:

политической партии "Бүтүн Кыргызстан"

вынесено предупреждение иным лицам – 3:

Мурзаеву М., председателю УИК №2017 за деятельность, не связанную с избирательным процессом

гражданину Коваленко А.И., тренеру по греко-римской борьбе СК "Манас" за нарушение правил и порядка ведения предвыборной агитации;

гражданину Мамадалиеву М. вынесено предупреждение за обращение с необоснованными жалобами.

вынесен штраф – 6 на сумму 45 000:

Абдувалиеву З. - кандидату по Аламудунскому избирательному округу №25 в размере 7500 сом;

уполномоченному представителю партии "Бүтүн Кыргызстан" Бакирову А.Ж. в размере 7500 сом;

уполномоченному представителю по выборам кандидата в депутаты Бекешева Д. – Толоновой А. в размере 7500 сом за нарушение правил и порядка ведения предвыборной агитации;

гражданину Тургуналиеву Д. в размере 7500 сомов за нарушение правил и порядка ведения предвыборной агитации

гражданке Касымовой А. в размере 7500 сомов за нарушение правил и порядка ведения предвыборной агитации

гражданам Мадумарову Л. и Салиеву К. в размере 7 500 сом за нарушение правил и порядка ведения предвыборной агитации

принято решение о направлении в соответствующие органы - 2:

в отношении руководства ОшГУ, за отсутствие должного контроля за деятельностью подчиненных, направлено представление в Кабинет министров Кыргызской Республики и Министерство образования и науки Кыргызской Республики для рассмотрения ответственности руководства ОшГУ и принятия соответствующих мер;

в отношении директора Базар-Коргонского филиала ГУ "Кадастр" - Султаналиева А. направлено письмо в Государственное агенство по земельным ресурсам для рассмотрения вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности.


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URL: https://www.vb.kg/409997
Теги:
выборы, нарушения, Жогорку Кенеш, ЦИК
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