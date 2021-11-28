Со дня назначения выборов в КГОР поступило 106 заявлений

Со дня назначения выборов депутатов ЖК КР и до начала голосования в Координационную группу оперативного реагирования Центральной комиссии по выборам и проведению рефрендумов поступило 106 заявлений, жалоб, обращений.
По словам руководителя КГОР, заместителя председателя ЦИК Тынчтыка Шайназарова, это в 4,5 раза меньше по сравнению предыдущими парламентскими выборами в октябре прошлого года.
Категории заявлений/обращений:
О возможном подкупе голосов избирателей – 54
О нарушении условий предвыборной агитации – 8
О возможном злоупотреблении административным ресурсом – 37
Об использовании средств вне избирательного фонда – 3
Другие нарушения - 4
Регионы:
Бишкек – 10
Баткенская область – 7
Джалал-Абадская область – 13
Иссык-Кульская область – 5
Нарынская область – 11
Ошская область – 22
Таласская область – 7
Чуйская область – 31
Меры, принятые правоохранительными органами:
Материалы по 7 фактам направлены в суд:
По 4 фактам гражданам вручены уведомления о подозрении:
(* Решением ЦИК приняты к сведению материалы досудебных производств по подкупу избирателей, по результатам расследований будет дана соответствующая оценка)
по 59 фактам материалы списаны в номенклатурное дело/расследования прекращены за отсутствием состава преступления/проступка;
по 10 фактам материалы направлены в избирательную комиссию для принятия мер по Кодексу о нарушениях;
по 15 фактам ведется досудебное расследование/проводится проверка;
приняты иные меры – 1: прокуратурой Ленинского района в ГНС при МЭиФ направлено представление в отношении Аманкулова А. за нарушение ч.15 ст.22 КЗ КР, а также п. 3 УП КР №512 от 01.11.2021 г.
на рассмотрении - 18
Меры ЦИК/ОИК по информациям КГОР:
принято решение об отмене регистрации кандидата - 1:
отменена регистрация кандидата в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по Ленинскому избирательному округу №26 Жолдошбаева К.;
вынесено письменное предупреждение 1 политической партии:
политической партии "Азаттык"
вынесено письменное предупреждение кандидатам за нарушение правил и порядка ведения предвыборной агитации – 14:
Нурбек уулу О., кандидату по Кочкорскому избирательному округу №32;
Талипову Н., кандидату по Кадамжайскому избирательному округу №3;
Ташиеву Ш., кандидату по Жалал-Абадскому избирательному округу №14;
Мамырову К., кандидату по Чуй-Кеминскому избирательному округу №31;
Райымкулову Б.К., кандидату по Жайылскому избирательному округу №22;
Примову У., кандидату по Алайскому избирательному округу №11;
Тентишеву Б.Э., кандидату от политической партии "Ынтымак"
Эдигееву Д. А., кандидату по Ысык-Атинскому избирательному округу №30
Назарбекову М.Р., кандидату по Манасскому избирательному округу №20;
Лилиенталь Ю.В., кандидату по Сузакскому избирательному округу № 13;
Абдыкадырову Э.М. кандидату по Таласскому избирательному округу № 21;
Умарбекову Ш.А. – кандидату от политической партии "Ишеним";
Култаевой Г.О. - кандидату от политической партии "Ата Журт Кыргызстан";
Аширбаеву Э.Т. - кандидату по Сокулукскому избирательному округу №24.
вынесено устное предупреждение кандидатам за нарушение правил и порядка ведения предвыборной агитации – 1:
политической партии "Бүтүн Кыргызстан"
вынесено предупреждение иным лицам – 3:
Мурзаеву М., председателю УИК №2017 за деятельность, не связанную с избирательным процессом
гражданину Коваленко А.И., тренеру по греко-римской борьбе СК "Манас" за нарушение правил и порядка ведения предвыборной агитации;
гражданину Мамадалиеву М. вынесено предупреждение за обращение с необоснованными жалобами.
вынесен штраф – 6 на сумму 45 000:
Абдувалиеву З. - кандидату по Аламудунскому избирательному округу №25 в размере 7500 сом;
уполномоченному представителю партии "Бүтүн Кыргызстан" Бакирову А.Ж. в размере 7500 сом;
уполномоченному представителю по выборам кандидата в депутаты Бекешева Д. – Толоновой А. в размере 7500 сом за нарушение правил и порядка ведения предвыборной агитации;
гражданину Тургуналиеву Д. в размере 7500 сомов за нарушение правил и порядка ведения предвыборной агитации
гражданке Касымовой А. в размере 7500 сомов за нарушение правил и порядка ведения предвыборной агитации
гражданам Мадумарову Л. и Салиеву К. в размере 7 500 сом за нарушение правил и порядка ведения предвыборной агитации
принято решение о направлении в соответствующие органы - 2:
в отношении руководства ОшГУ, за отсутствие должного контроля за деятельностью подчиненных, направлено представление в Кабинет министров Кыргызской Республики и Министерство образования и науки Кыргызской Республики для рассмотрения ответственности руководства ОшГУ и принятия соответствующих мер;
в отношении директора Базар-Коргонского филиала ГУ "Кадастр" - Султаналиева А. направлено письмо в Государственное агенство по земельным ресурсам для рассмотрения вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности.