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Судья, оправдавший Момбекова, доводится ему "окул бала"?

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Решение судьи Бишкекского городского административного суда Азиса Эшалиева по восстановлению регистрации Рыскелди Момбекова в предвыборной гонке не может быть законным, так как оба доводятся друг другу в какой-то степени родственниками. Об этом редакции VB.KG сообщил читатель.

По его словам, судья Азис Эшалиев доводится Рыскелди Момбекову названным сыном (окул бала).

Напомним, ранее на заседании ЦИК представитель ГКНБ представил материалы следствия, согласно которым выяснилось, что кандидат в депутаты Рыскелди Момбеков имеет фальшивый диплом. На этом основании Центризбирком снял его с предвыборной гонки.

Момбеков обжаловал решение ЦИК в суде и 27 ноября административный суд города Бишкека восстановил его регистрацию в качестве кандидата в депутаты.


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URL: https://www.vb.kg/410009
Теги:
суд, Рыскелди Момбеков, ЦИК
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