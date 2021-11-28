Садыр Жапаров принял участие в саммите ОЭС в Ашхабаде

"Организация экономического сотрудничества должна быть готова к вызовам современного мира по расширению деятельности экономических проектов", - заявил президент Садыр Жапаров сегодня, 28 ноября, в ходе 15-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ашхабаде.

В своем выступлении Глава государства отметил, что 28 ноября - важный день для всех участников Саммита. Сегодня отмечается День ОЭС.

"Сегодняшний саммит создает благоприятную среду для широкого обмена мнениями по актуальным вопросам повестки дня Организации, обсуждения новых предложений и идей по развитию наших стран, обмена мнениями о немедленных ответах на пандемию коронавируса и изменение климата. Наши государства обладают всем потенциалом, необходимым для достижения целей и задач ОЭС, включая экономические возможности, человеческие и научные ресурсы, а также огромные природные ресурсы. Оценивая работу Организации за прошедший период и, определяя ее будущее, мы видим, что в последние годы наши страны достигли новых высот, вышли на новый уровень развития и способны решать сложные задачи", - сказал Садыр Жапаров.

Президент подчеркнул, что в то же время последствия глобального экономического кризиса, который переживают страны Организации, а также современные вызовы и угрозы на международной арене ставят перед странами ОЭС новые задачи. Он отметил изменения климата, как очень серьезную глобальную проблему, добавив, что для ее решения требуются незамедлительные действия всего мирового сообщества.

Глава государства особо подчеркнул о необходимости активизации и укреплении сотрудничества по сокращению выбросов углерода и планомерному развитию циклической экономики, что поможет восстановить "зеленую экономику" после пандемии COVID-19, а также смягчит последствия изменения климата в пространстве организации.

Садыр Жапаров отметил, что Кыргызстан будет стремиться к достижению углеродной нейтральности к 2050 году.

"Возобновляемые источники энергии - это, прежде всего, гидроэнергетика - локомотив безуглеродной политики. Реализация гидроэнергетического потенциала Кыргызстана и других стран региона посредством внедрения энергоэффективных и энергосберегающих технологий, включая проект CASA-1000, будет способствовать достижению отдельных Целей устойчивого развития ООН по обеспечению экологически чистой электроэнергией для всего Центральноазиатского региона", - сказал он.

В этой связи президент предложил наладить взаимовыгодное инвестиционное сотрудничество в сфере гидроэнергетики в рамках Организации экономического сотрудничества на основе государственно-частного партнерства и призвал к совместным мерам по адаптации к изменению климата путем сокращения выбросов парниковых газов.

"Для достижения целей, изложенных в концептуальном документе "Перспективы Организации экономического сотрудничества до 2025 года" ОЭС должна быть готова к вызовам современного мира по расширению деятельности экономических проектов, развитию и укреплению своих институтов и продвижению основных принципов. Для того, чтобы адаптироваться к современным условиям, необходимо выйти на новый уровень качества путем поиска необходимых и подходящих решений по оптимизации деятельности Организации. Считаю, что для реализации регионального сотрудничества в торгово-экономической сфере настало время масштабных реформ, направленных на создание реальной системы проектного финансирования во всех странах-участницах ОЭС", - добавил глава государства.

По его словам, кыргызская сторона считает, что реформы ОЭС также должны быть направлены на повышение эффективности и конкурентоспособности секретариата организации.

"В будущем секретариату ОЭС следует сосредоточиться на экономической деятельности и реализовывать проекты, которые являются приоритетными для всех стран-участниц. Вопрос повышения эффективности нашей Организации сегодня актуален как никогда, и этот вопрос уже много лет стоит в повестке дня совещаний. Мы должны быть полны решимости разработать и реализовать соответствующие стратегии в таких областях, как транспорт и связь, промышленность, энергетика, торговля и инвестиции, туризм и окружающая среда, которые являются приоритетными для экономики в расширенном региональном сотрудничестве, экономическом росте и развитии нашего региона. Значительное внимание также следует уделить продолжению сотрудничества в области сельского хозяйства, таможни и здравоохранения", - подчеркнул Садыр Жапаров.

Он акцентировал внимание на том, что важнейшей задачей организации для успешного решения экономических проблем является создание и развитие региональной инфраструктуры, включающей единую транспортную сеть, телекоммуникации, трубопроводы и энергосистему. Поскольку это необходимое условие эффективного внутрирегионального и межрегионального сотрудничества.

Как отметил Садыр Жапаров, Кыргызстан вместе с другими странами ОЭС активно участвует в развитии транспортных коридоров "Восток - Запад" и "Север - Юг".

"Это позволит странам Центральной Азии выйти к Персидскому заливу через Туркменистан и Иран. Кроме того, Кыргызстан придает большое значение продвижению проекта железной дороги "Узбекистан-Кыргызстан-Китай", который включен в План действий ОЭС по развитию транспорта и коммуникаций в регионе ОЭС. Кыргызская Республика ведет активную работу по увеличению транзитного потенциала транспортного коридора по маршруту "Кыргызстан - Узбекистан - Туркменистан - Иран" через порт Шахид Раджай", - сказал Садыр Жапаров.

Затронув тему туризма, он подчеркнул, что сотрудничество в этой сфере между странами – участницами ОЭС становится все более активным. Государства региона обладают большим туристическим потенциалом и множеством возможностей для развития международного туризма. В этой связи необходимо рассмотреть вопрос сотрудничества и в данном секторе.

Президент особо обратил внимание участников саммита на то, что успешное экономическое сотрудничество невозможно без мира и стабильности в регионе. Он коснулся вопроса региональной безопасности, отметив ситуацию в Афганистане, которая имеет прямое влияние на страны ОЭС. Социально-экономическая ситуация в этой стране в преддверии зимы вызывает серьезную озабоченность. Именно на основе этих принципов гуманизма Кыргызстан доставил гуманитарную помощь в Кабул самолетом, а также на грузовиках жителям Малого и Большого Памира. Кроме того, принято решение продолжить выдачу студенческих виз афганским гражданам, обучающимся в Кыргызской Республике. Важно приложить все усилия, чтобы не допустить в Афганистане гражданской войны.

В заключение Глава государства подчеркнул, что страны-члены организации имеют большой потенциал экономического развития, но он еще не полностью реализован. Для того, чтобы сократить разрыв между уровнями экономического развития государств-членов ОЭС, необходимо предпринять соответствующие совместные меры, которые в итоге сблизят всех и дадут общий результат.

Президент Садыр Жапаров заверил, что наша страна готова приложить все усилия для дальнейшего укрепления многосторонних отношений. Вместе с тем он добавил, что принимаемая сегодня странами – участницами ОЭС "Ашхабадская декларация" отвечает интересам всех членов организации.