Бишкекчане запустили в небо воздушные шары в поддержку честных выборов

В Бишкеке возле памятника Уркуи Салиевой 28 ноября горожане запустили в небо воздушные шары.

Акцию провел Антикоррупционный совет при президенте в честь проведения чистых и честных выборов депутатов в Жогорку Кенеш.

Шары запускали в небо организаторы и неравнодушные граждане, некоторым шары раздавали, призывая проголосовать честно.

Как рассказал представитель АДС Бахрам Аширов, также в честь поддержки проведения чистых выборов прошли флешмоб и субботник совместно с сотрудниками МП "Тазалык". "Мы призываем граждан выбрать достойного кандидата в депутаты, который будет работать на благо народа", - сказал он.

В Кыргызстане 28 ноября проходят выборы депутатов в Жогорку Кенеш по смешанной системе. В выборах принимают участие 21 партия и 282 кандидата по одномандатным округам. Голосование завершится в 20:00.

Источник: akipress.org