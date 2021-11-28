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Бишкекчане запустили в небо воздушные шары в поддержку честных выборов

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В Бишкеке возле памятника Уркуи Салиевой 28 ноября горожане запустили в небо воздушные шары.

Акцию провел Антикоррупционный совет при президенте в честь проведения чистых и честных выборов депутатов в Жогорку Кенеш.

Шары запускали в небо организаторы и неравнодушные граждане, некоторым шары раздавали, призывая проголосовать честно.

Как рассказал представитель АДС Бахрам Аширов, также в честь поддержки проведения чистых выборов прошли флешмоб и субботник совместно с сотрудниками МП "Тазалык". "Мы призываем граждан выбрать достойного кандидата в депутаты, который будет работать на благо народа", - сказал он.

В Кыргызстане 28 ноября проходят выборы депутатов в Жогорку Кенеш по смешанной системе. В выборах принимают участие 21 партия и 282 кандидата по одномандатным округам. Голосование завершится в 20:00.

Источник: akipress.org


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URL: https://www.vb.kg/410017
Теги:
выборы, флешмоб, Бишкек
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