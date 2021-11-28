В Бишкек привезли копию памятника Герою Советского Союза Ивану Панфилову

В Бишкек привезли точную копию памятника Герою Советского Союза, генерал-майору И.В. Панфилову и начали его установку. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города Бишкек.

По данным пресс-службы, в городе Екатеринбург была отлита из бронзы точная копия фигуры Ивана Панфилова. Общая высота памятника составляет 9 метров. Постамент и стилобат выполнены из розового гранита, с трёх сторон украшен барельефами, где отражены эпизоды героизма 28 панфиловцев.

"Демонтированная фигура И. В. Панфилова, отлитая из бетона с медной крошкой была установлена в 1942 году. Его архитектором является В. В. Верюжский, а скульпторами: О. М. Мануйлова, А. А. Мануйлов, Г. И. Фриг-Хар и М. Эпштейн. После установки реконструкция памятника не проводилась, ограничиваясь лишь реставрацией.

Старый памятник будет отреставрирован и установлен в городе Балыкчы на месте, где была расквартирована Панфиловская дивизия.

Работы проводятся в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики под патронажем подразделений мэрии города Бишкек, Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики, народного художника Кыргызской Республики Ажиева А.А.

Следует отметить, что памятник Герою Советского Союза, генерал-майору Ивана Панфилова утвержден как памятник искусства республиканского значения, - говорится в сообщении мэрии Бишкека.