МИД: 56 УИК за границей продолжают работать

По состоянию на 16.00 по Бишкекскому времени продолжаются выборы депутатов ЖК за рубежом в 56 УИК, образованных за пределами Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Все загранучреждения Кыргызской Республики продолжают работу в штатном режиме и избирательный процесс в участковых избирательных комиссиях в целом проходит на соответствующем уровне.

Имелись единичные случаи, связанные с техническим сбоем оборудования, которые были устранены.

Отмечено, что в окончательные списки включены 84 тысячи 128 избирателей за рубежом.

Общая явка избирателей составила 4 689 граждан КР.