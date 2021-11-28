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МИД: 56 УИК за границей продолжают работать

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- Алина Мамаева
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По состоянию на 16.00 по Бишкекскому времени продолжаются выборы депутатов ЖК за рубежом в 56 УИК, образованных за пределами Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Все загранучреждения Кыргызской Республики продолжают работу в штатном режиме и избирательный процесс в участковых избирательных комиссиях в целом проходит на соответствующем уровне.

Имелись единичные случаи, связанные с техническим сбоем оборудования, которые были устранены.

Отмечено, что в окончательные списки включены 84 тысячи 128 избирателей за рубежом.

Общая явка избирателей составила 4 689 граждан КР.


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URL: https://www.vb.kg/410020
Теги:
выборы, Кыргызстан
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