Акылбек Жапаров посетил центральный аппарат МВД КР

Сегодня, 28 ноября председатель кабинета министров - руководитель администрации Президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров посетил центральный аппарат Министерства внутренних дел Кыргызской Республики и ознакомился с проводимой работой по обеспечению общественного порядка в период проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Министр внутренних дел Улан Ниязбеков доложил председателю кабинета Министров о готовности сотрудников МВД к выполнению задач по обеспечению общественной безопасности и отметил, что общественно-политическая и криминогенная ситуация в республике стабильная и под контролем милиции, а также проинформировал о проводимых комплексных мерах по поддержанию правопорядка. Председатель кабмина ознакомился с деятельностью ситуационного центра МВД, который осуществляет наблюдение за оперативной обстановкой по всей территории республики и в соответствии с которой принимаются решения для урегулирования той или иной ситуации. Акылбек Жапаров ознакомился с работой и возможностями ситуационного центра МВД КР, поинтересовался ситуацией в регионах в день проведения выборов парламента, связался с руководителями областных государственных администраций, проверил проводимые работы.

Акылбек Жапаров подчеркнул, что одной из основных задач в настоящее время является обеспечение свободных, справедливых и прозрачных выборов, не допускать использование административного ресурса, создать условия для проведения честных выборов в ходе избирательного процесса. Кроме этого премьер-министр дал дополнительные инструкции сотрудникам органов внутренних дел по поддержанию общественного порядка во время выборов Кроме этого, Акылбеку Жапарову были продемонстрированы материально-техническое оснащение пресс-студии, отдела по работе с социальными сетями пресс-службы МВД, - говорится в сообщении.