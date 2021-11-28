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24 случая нарушения выборного процесса зарегистрировано в Чуйской области

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- Алина Мамаева
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По состоянию на 18:00 в Чуйской области зарегистрировано 24-материала по нарушению избирательного процесса, сообщает пресс-служба ГУВД региона.

Из них:

  1. в ОВД Кеминского района – 1 материал;
  2. в ОВД города Токмок -11 материалов;
  3. в ОВД Аламудунского района - 5 материалов;
  4. в ОВД Сокулукского роайона -3 материала;
  5. в ОВД Московского района -1 материал;
  6. в ОВД Жайылского района - 1 материал;
  7. в ОВД Панфиловского района - 2 материала.

При этом из зарегистрированных 24 материалов 3 материала списаны в номенклатурные дела из-за отсутствия состава преступления.

По состоянию на 18:00 часов каких либо нарушений со стороны граждан общественного порядка на территории Чуйской области не зарегистрировано.

В настоящее время более 820 сотрудников милиции Чуйской области продолжают нести службу на местах в усиленном режиме


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URL: https://www.vb.kg/410028
Теги:
выборы, Чуйская область
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