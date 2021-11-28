24 случая нарушения выборного процесса зарегистрировано в Чуйской области

По состоянию на 18:00 в Чуйской области зарегистрировано 24-материала по нарушению избирательного процесса, сообщает пресс-служба ГУВД региона.
Из них:
При этом из зарегистрированных 24 материалов 3 материала списаны в номенклатурные дела из-за отсутствия состава преступления.
По состоянию на 18:00 часов каких либо нарушений со стороны граждан общественного порядка на территории Чуйской области не зарегистрировано.
В настоящее время более 820 сотрудников милиции Чуйской области продолжают нести службу на местах в усиленном режиме