24 случая нарушения выборного процесса зарегистрировано в Чуйской области

По состоянию на 18:00 в Чуйской области зарегистрировано 24-материала по нарушению избирательного процесса, сообщает пресс-служба ГУВД региона.

Из них:

в ОВД Кеминского района – 1 материал; в ОВД города Токмок -11 материалов; в ОВД Аламудунского района - 5 материалов; в ОВД Сокулукского роайона -3 материала; в ОВД Московского района -1 материал; в ОВД Жайылского района - 1 материал; в ОВД Панфиловского района - 2 материала.

При этом из зарегистрированных 24 материалов 3 материала списаны в номенклатурные дела из-за отсутствия состава преступления.

По состоянию на 18:00 часов каких либо нарушений со стороны граждан общественного порядка на территории Чуйской области не зарегистрировано.

В настоящее время более 820 сотрудников милиции Чуйской области продолжают нести службу на местах в усиленном режиме