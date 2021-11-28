Кабмин провел экстренную консультацию с ВОЗ из-за нового штамма COVID-19

В связи с появлением в мире нового штамма коронавирусной инфекции "omicron" заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Эдиль Байсалов провел экстренную консультацию с представителями Министерства здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения относительно актуальной информации и разработки мер реагирования.

Напомним, что накануне новый штамм COVID-19 под названием "omicron" был включен ВОЗ в число штаммов, "вызывающих опасения".

Представитель и глава странового офиса ВОЗ в Кыргызстане Назира Артыкова заявила, что несмотря на стабильную эпидемиологическую ситуацию в республике, необходимо ускорить процесс иммунизации среди населения республики в целях предотвращения распространения инфекции, так как штамм "omicron" имеет способность распространяться очень быстро по сравнению с другими штаммами COVID-19.

Замглавы кабмина заявил, что кабинетом министров уже завтра будут приняты конкретные решения по мобилизации ресурсов и активизации мер в связи с появлением нового штамма.

Он поручил Министерству здравоохранения и Министерству иностранных дел внести соответствующие предложения и принять все необходимые меры по недопущению распространения нового штамма коронавирусной инфекции на территории Кыргызской Республики.

Также стороны сошлись во мнении, что единственным эффективным методом борьбы с COVID-19 является массовая вакцинация.

"Мы провели анализ и получили точные доказательства того, что все смертельные исходы за последние месяцы фиксируются только среди не вакцинированных. Вакцины совершенно точно спасли жизни, даже при заражении болезнь протекает в несложной форме", - сказал Эдиль Байсалов.