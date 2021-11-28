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В Нижне-Серафимовском доме для пожилых работали наблюдатели из Молдовы

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- Алина Мамаева
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Международные наблюдатели приняли участие в мониторинге голосования на избирательном участке №7133, расположенном в Нижне-Серафимовском доме-интернате для пожилых и лиц с инвалидностью.

Всего на участке зарегистрировано 897 избирателей по единому избирательному округу и 885 избирателей по одномандатному избирательному округу.

Вне избирательного участка 27 ноября проголосовали 177 человек по одномандатному избирательному округу и 192 человека по единому избирательному округу.

Наблюдателям также показали, в каких условиях проживают подопечные в интернате, рассказали о системе социальной защиты людей с инвалидностью в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/410033
Теги:
выборы, Кыргызстан
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