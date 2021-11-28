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Предварительные результаты выборов в парламент по одномандатным округам

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Предварительные результаты голосования на выборах в ЖК по одномандатным округам, подсчет АСУ

Данные на 21:22, 28 ноября:

Бишкек:

Ленинский избирательный округ - Жаныбек Абиров (30,59 процента);

Октябрьский избирательный округ - Дастан Бекешев (47,51 процента);

Первомайский избирательный округ - Русланбек Акылбеков (15,46 процента);

Свердловский избирательный округ - Ырысбек Мааткабылов (27, 24 процента).

Чуйская область:

Жайылский избирательный округ - Нурланбек Азыгалиев (28,94 процента);

Московский избирательный округ - Карим Хуханджеза (20,02 процента);

Сокулукский избирательный округ - Аманкан Кенжебаев (19,15 процента):

Аламединский избирательный округ - Сеид Атамбаев (26,29 процента);

Иссык-Атинский избирательный округ - Акбокон Таштанбеков (16,49 процента);

Чуй-Кеминский избирательный округ - Медербек Саккараев (24,9 процента).

Иссык-Кульская область:

Джети-Огузский избирательный округ - Арсланбек Малиев (18,15 процента);

Ак-Суйский избирательный округ - Акылбек Тумонбаев (44,73 процента);

Иссык-Кульский избирательный округ - Максат Сарбагышев (20,35 процента).

Ошская область:

Кок-Жарский избирательный округ - Омурбек Бакиров (35,13 процента);

Ноокатский избирательный округ - Бакытбек Марипов (44,03 процента);

Араванский избирательный округ - Джалолидин Нурбаев (47,37 процента);

Ошский избирательный округ - Айбек Осмонов (49,88 процента);

Толойконский избирательный округ - Нурбек Алимбеков (40,92 процента);

Кара-Суйский избирательный округ - Искендер Матраимов (62,45 процента);

Куршабский избирательный округ - Данияр Толонов (24,32 процента);

Алайский избирательный округ - Улан Примов (49,99 процента);

Узгенский избирательный округ - Эльмурза Сатыбалдиев (73,42 процента).

Джалал-Абадская область:

Сузакский избирательный округ - Тазабек Икрамов (31,08 процента);

Джалал-Абадский избирательный округ - Шайирбек Ташиев (61,78 процента);

Базар-Коргонский избирательный округ - Айбек Алтынбеков (60,25 процента);

Ноокенский избирательный округ - Бактыбек Сыдыков (54,50 процента):

Аксыйский избирательный округ - Нурланбек Шакиев (36,72 процента);

Ала-Букинский избирательный округ - Азизбек Турсунбаев (37,57 процента);

Токтогульский избирательный округ - Кундузбек Сулайманов (20,51 процента).

Таласская область:

Манасский избирательный округ - Дастанбек Джумабеков (39,76 процента);

Таласский избирательный округ - Бактыбек Чойбеков (34,64 процента).

Баткенская область:

Лейлекский избирательный округ - Чингиз Ажибаев (33,21 процента);

Баткенский избирательный округ - Нурлан Ражабалиев (19,16 процента);

Кадамджайский избирательный округ - Ырысбек Атажанов (16,97 процента).

Нарынская область:

Кочкорский избирательный округ - Нурлан Самыйкожо (23,34 процента);

Нарынский избирательный округ - Улан Бакасов (53,13 процента).


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URL: https://www.vb.kg/410039
Теги:
выборы, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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