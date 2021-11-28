Предварительные результаты выборов в парламент по одномандатным округам

Предварительные результаты голосования на выборах в ЖК по одномандатным округам, подсчет АСУ
Данные на 21:22, 28 ноября:
Бишкек:
Ленинский избирательный округ - Жаныбек Абиров (30,59 процента);
Октябрьский избирательный округ - Дастан Бекешев (47,51 процента);
Первомайский избирательный округ - Русланбек Акылбеков (15,46 процента);
Свердловский избирательный округ - Ырысбек Мааткабылов (27, 24 процента).
Чуйская область:
Жайылский избирательный округ - Нурланбек Азыгалиев (28,94 процента);
Московский избирательный округ - Карим Хуханджеза (20,02 процента);
Сокулукский избирательный округ - Аманкан Кенжебаев (19,15 процента):
Аламединский избирательный округ - Сеид Атамбаев (26,29 процента);
Иссык-Атинский избирательный округ - Акбокон Таштанбеков (16,49 процента);
Чуй-Кеминский избирательный округ - Медербек Саккараев (24,9 процента).
Иссык-Кульская область:
Джети-Огузский избирательный округ - Арсланбек Малиев (18,15 процента);
Ак-Суйский избирательный округ - Акылбек Тумонбаев (44,73 процента);
Иссык-Кульский избирательный округ - Максат Сарбагышев (20,35 процента).
Ошская область:
Кок-Жарский избирательный округ - Омурбек Бакиров (35,13 процента);
Ноокатский избирательный округ - Бакытбек Марипов (44,03 процента);
Араванский избирательный округ - Джалолидин Нурбаев (47,37 процента);
Ошский избирательный округ - Айбек Осмонов (49,88 процента);
Толойконский избирательный округ - Нурбек Алимбеков (40,92 процента);
Кара-Суйский избирательный округ - Искендер Матраимов (62,45 процента);
Куршабский избирательный округ - Данияр Толонов (24,32 процента);
Алайский избирательный округ - Улан Примов (49,99 процента);
Узгенский избирательный округ - Эльмурза Сатыбалдиев (73,42 процента).
Джалал-Абадская область:
Сузакский избирательный округ - Тазабек Икрамов (31,08 процента);
Джалал-Абадский избирательный округ - Шайирбек Ташиев (61,78 процента);
Базар-Коргонский избирательный округ - Айбек Алтынбеков (60,25 процента);
Ноокенский избирательный округ - Бактыбек Сыдыков (54,50 процента):
Аксыйский избирательный округ - Нурланбек Шакиев (36,72 процента);
Ала-Букинский избирательный округ - Азизбек Турсунбаев (37,57 процента);
Токтогульский избирательный округ - Кундузбек Сулайманов (20,51 процента).
Таласская область:
Манасский избирательный округ - Дастанбек Джумабеков (39,76 процента);
Таласский избирательный округ - Бактыбек Чойбеков (34,64 процента).
Баткенская область:
Лейлекский избирательный округ - Чингиз Ажибаев (33,21 процента);
Баткенский избирательный округ - Нурлан Ражабалиев (19,16 процента);
Кадамджайский избирательный округ - Ырысбек Атажанов (16,97 процента).
Нарынская область:
Кочкорский избирательный округ - Нурлан Самыйкожо (23,34 процента);
Нарынский избирательный округ - Улан Бакасов (53,13 процента).