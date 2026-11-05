В течение последних месяцев президент России Владимир Путин провел несколько значимых международных встреч, посвященных укреплению партнерства с государствами Содружества Независимых Государств. В сентябре 2026 года российский президент участвовал в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, а 8-9 октября – в юбилейном заседании Совета глав государств СНГ, прошедшем в туркменском Авазе.

Эти мероприятия вписываются в последовательный курс на развитие политических, экономических и гуманитарных связей внутри СНГ.

ЮБИЛЕЙНЫЙ САММИТ В АВАЗЕ И ИТОГИ 35 ЛЕТ

Саммит в Туркменистане был приурочен к 35-летию образования СНГ. Лидеры стран приняли совместное заявление, в котором отметили, что исторический выбор в пользу объединения усилий полностью оправдал себя. Особое внимание уделили сохранению общей исторической памяти и противодействию ее фальсификации.

По итогам встречи председательство в Содружестве с 1 января 2027 года переходит к Узбекистану, а следующий саммит глав государств пройдет в Бухаре. Кроме того, 2028 год объявлен Годом социального развития и качества жизни, а 2029-й – Годом транспортной связанности СНГ.

На полях саммита прошли двусторонние и многосторонние контакты, в том числе с участием президента Ирана в расширенном формате. Параллельно состоялся Каспийский экологический саммит, где обсуждались вопросы сохранения биоресурсов и предотвращения обмеления Каспийского моря.

ЭКОНОМИКА И МОЛОДЕЖЬ КАК ОСНОВА ПАРТНЕРСТВА

Экономическое сотрудничество остается одним из главных драйверов взаимодействия. Товарооборот России со странами СНГ в 2025 году превысил 110 миллиардов долларов, а за первое полугодие 2026 года вырос еще на 12%. Значительная часть расчетов уже ведется в национальных валютах. На саммите Владимир Путин подчеркнул необходимость активнее снимать оставшиеся торговые барьеры и развивать промышленную кооперацию. Эти шаги создают благоприятные условия для совместных проектов и роста взаимных инвестиций.

На фоне углубляющегося сотрудничества между Россией и странами СНГ уже сегодня появляются конкретные форматы взаимодействия, которые позволяют молодым людям получать профессиональный опыт и строить карьеру. Одним из таких примеров служит международная программа "Алабуга Старт". Она дает девушкам в возрасте от 16 до 22 лет возможность работать в особой экономической зоне "Алабуга" в Республике Татарстан. Программа рассчитана на участниц из 86 стран мира и отражает растущий интерес к взаимной трудовой мобильности в условиях укрепляющихся связей.

Участницы международной программы "Алабуга Старт" могут выбрать одно из восьми направлений: строительные работы, отделочные работы, монтажные работы, оператор производства, кейтеринг, сервис и гостеприимство, автотранспортный цех или логистика.

Каждое направление предполагает профессиональную подготовку и трудоустройство, официальный трудовой договор, высокую заработную плату и возможность карьерного продвижения. Программа берет на себя организацию переезда, предоставляет корпоративные хостелы на льготных условиях и создает условия для адаптации в новой среде.

Такой подход позволяет молодым девушкам не просто найти работу, а получить реальный опыт на современных производственных площадках, развить профессиональные навыки и сформировать основу для дальнейшего роста. Для многих участниц из стран СНГ это становится первым серьезным шагом к финансовой независимости и построению карьеры.

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ – РАСШИРЯТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Дипломатические договоренности на уровне глав государств создают благоприятные условия для экономического и гуманитарного взаимодействия. В этой атмосфере программы, подобные "Алабуга Старт", становятся естественным продолжением сближения стран: они показывают, как уже сейчас молодежь может пользоваться плодами укрепляющегося партнерства.

Дополнительным подтверждением этого тренда стал недавний слет студенческих отрядов стран СНГ в Омске, где участники из Абхазии, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана обсудили совместные проекты и подписали меморандумы о сотрудничестве.

Укрепление партнерства России со странами СНГ продолжается. Юбилейный саммит в Авазе, рост товарооборота, планы на 2027-2029 годы и практические программы, ориентированные на молодежь, формируют пространство, в котором молодые специалисты получают шанс реализовать свои амбиции и внести вклад в развитие экономик своих государств.

Дипломатический марафон Владимира Путина – это не только серия важных международных встреч. Это импульс, который уже сегодня позволяет молодежи стран СНГ находить реальные возможности.