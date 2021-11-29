Садыр Жапаров призвал партии пересчитать бюллетени вручную

Президент КР Садыр Жапаров выступил с обращением к партиям, которые обвинили ЦИК в фальсификации итогов выборов депутатов ЖК. Свое мнение по этому поводу глава государства написал на своей странице в соцсети.

"Уважаемые кыргызстанцы!

Хочу обратиться к партиям, поднимающим шум говоря, что сервер ЦИК дал "сбой" и украдены голоса: никто не помешает вам подсчитать бюллетени вручную. Пересчитайте вручную. До тех пор, пока все они не будут полностью пересчитаны и партии, высказывающие недовольства не будут удовлетворены, избирательные бюллетени нельзя перемещать. Если выяснится фальсификация со стороны ЦИК, то всех членов ЦИК привлекут к ответственности. Они ответят головой. Так же, как власти не вмешивались в избирательный процесс, никто не вмешивался и в работу самой ЦИК. Если произошло вмешательство, то члены ЦИК должны четко указать, кто это сделал. Не бойтесь людей, побойтесь Бога", - заявил президент страны.