Секретарь Совбеза: Сервер Центризбиркома подвергся хакерским атакам

Сервер Центризбиркома подвергся хакерским атакам. Об этом на брифинге сообщил секретарь Совета безопасности КР Марат Иманкулов.

По его словам, хакерские атаки со слов инженеров были совершены, предположительно, из 20 стран.

"Благодаря хорошей защите сервер не пострадал", - сказал он.

Иманкулов доабвил, что при публикации данных была допущена ошибка в формуле.

"Сейчас эта ошибка устраняется. Мы готовы сотрудничать с кандидатами и политическими партиями. На этих выборах никто не планировал фальсификации. Я призываю всех лидеров партий к диалогу. Итоги выборов будут только после ручного подсчета бюллетеней, сейчас озвучиваются предварительные данные", - сказал Иманкулов.