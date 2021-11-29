Погода
$ 84.77 - 84.94
€ 95.00 - 96.50

Секретарь Совбеза: Сервер Центризбиркома подвергся хакерским атакам

93  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сервер Центризбиркома подвергся хакерским атакам. Об этом на брифинге сообщил секретарь Совета безопасности КР Марат Иманкулов.

По его словам, хакерские атаки со слов инженеров были совершены, предположительно, из 20 стран.

"Благодаря хорошей защите сервер не пострадал", - сказал он.

Иманкулов доабвил, что при публикации данных была допущена ошибка в формуле.

"Сейчас эта ошибка устраняется. Мы готовы сотрудничать с кандидатами и политическими партиями. На этих выборах никто не планировал фальсификации. Я призываю всех лидеров партий к диалогу. Итоги выборов будут только после ручного подсчета бюллетеней, сейчас озвучиваются предварительные данные", - сказал Иманкулов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410044
Теги:
выборы, Кыргызстан, Марат Иманкулов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  