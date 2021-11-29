Предварительные итоги: по единому избирательному округу все так же 6 партий

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов информирует о предварительных итогах выборов депутатов Жогорку Кенеша по единому избирательному округу.

На 22.00 из 2 тысяч 494 автоматически считывающих урн получены данные с 2 261 АСУ, что составляет 90,66 процента.

Явка по единому избирательному округу составила: 1 миллион 189 тысячи 493 избирателя из 3 миллионов 703 тысяч 420 избирателей, зарегистрированных в списке избирателей, что составляет 28,36% от общего количества.

По единому избирательному округу на выборах приняли участие 1 тысяча 6 кандидатов от 21 политической партии.

На 22.00 по данным атвоматичеки считывающих урн голоса избирателй распределеились следующим образом:

"Ата-Мекен" - 41 тысяч 56 избирателей или 3,45 процента;

"Бутун Кыргызстан" – 79 тысяч 840 избирателей или 6,71 процента;

"Альянс" - 96 тысяч 642 избирателя или 8,12 процента;

"Легалайз" - 7 тысяч 347 избирателей или 0,62 процента;

"Ыйман Нуру" - 71 тысяча 148 избирателей или 5,98 процента;

"Кучтуу регион" - 7 тысяч 282 избирателя или 0,61 процента;

"Либерально-демократическая партия Кыргызстана "Багыт" - 11 457 избирателей или 0,96 процента;

"Ынтымак" - 127 тысяч 611 избирателей или 10,73 процента;,

"Ишеним" - 159 тысяч 757 избирателей или 13,43 процента;,

"Азаттык" - 47 тысяч 575 избирателей или 4 процента;

"Мекенчил Эл" - 18 тысяч 254 избирателя или 1,5 процента;

"Кыргызстан жашылдар партиясы" – 4 тысячи 842 избирателя или 0,41процента;

"Жашасын Кыргызстан" - 5 тысяч 232 избирателя или 0,44 процента;

"Социал-демократтар" - 37 тысяч 846 избирателей или 3,18 процента;

"Партия народного достояния - Аруузат" - 5 тысяч 378 избирателей или 0,45 процента;

"Патриотическая партия Единения Кыргызстана" - 11 тысяч 139 избирателей или 0,94 процента;

"Улуттар Биримдиги" - 29 тысяч 374 избирателя или 2,47 процента;

"Эл Умуту" – 52 тысячи 685 избирателей или 4,43 процента;

"Ордо" - 5 тысяч 359 избирателей или 0,45 процента;

"Улуу-Журт" - 8 тысяч 485 избирателей или 0,71 процента;

"Ата-Журт Кыргызстан" - 200 тысяч 244 избирателей или 16,83 процента;

Против всех – 25 тысяч 578 избирателей или 2,15 процента;

Согласно конституционному Закону "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кырызской Республики", к распределению депутатских мандатов по избирательному округу допускаются политические партии, преодолевшие 5 процентов - общереспубликанский избирательный порог, 0,5 процента - региональный избирательный порог.

При распределении мандатов, полученных политической партией, первоначально распределению подлежат не менее 30 процентов от общего числа мандатов, полученных политической партией, между кандидатами женского пола, получившими наибольшее количество голосов избирателей. В случае, если кандидаты женского пола из списка кандидатов политической партии не получили голоса избирателей, оставшиеся мандаты по женской квоте распределяются в очередности, соответствующей порядку размещения кандидатов женского пола в списке политической партии, установленному при регистрации списка в Центральной избирательной комиссии.

Затем 70 процентов от общего числа мандатов распределяются между кандидатами, за порядковый номер которых отдано наибольшее количество голосов избирателей по отношению к другим кандидатам. При этом позиции кандидатов в списках кандидатов политической партии перемещаются в нисходящей последовательности в зависимости от количества набранных каждым кандидатом голосов избирателей.

В случае равенства набранных голосов избирателей между кандидатами из списка кандидатов одной политической партии, последовательность позиций кандидатов в списке кандидатов определяется в соответствии с порядком размещения кандидатов в этом списке, установленным при регистрации списка в Центральной избирательной комиссии.

Политической партии может быть предоставлено не более 50 процентов от общего количества депутатских мандатов в Жогорку Кенеше по пропорциональной системе (не более 27 мандатов).