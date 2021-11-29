В Межпарламентской ассамблее СНГ заявили, что выборы в КР прошли по закону

Выборы в Жогорку Кенеш Кыргызстана прошли в соответствии с законодательством республики, серьезных нарушений зафиксировано не было, пишет ТАСС.

Об этом заявил в понедельник на брифинге координатор миссии наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Кутбиддин Бурхонов.

"Выборы в Кыргызской Республике прошли в соответствии с действующим законодательством", - сказал он.

По словам Бурхонова, члены группы работали в Бишкеке, Чуйской области и Оше, а также на 27 участках в других странах.

"Каких бы то ни было серьезных нарушений, влияющих на итоги выборов, не выявлено", - добавил он.