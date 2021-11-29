Врач поддерживает Концепцию снижения вреда от неинфекционных заболеваний

Как бы мы не ругали, или не хвалили медицину, но считается, что только 10% нашего здоровья зависит от неё. Ещё 20% приходится на генетику, 20% - на экологию, а 50% зависит от нашего собственного образа жизни.

Пандемия коронавируса, разбушевавшаяся в мире, – это только подтвердила. Ведь как в Кыргызстане, так и в других странах мира основными жертвами COVID-19 становятся люди, чей организм ослаблен – пациенты преклонного возраста и те, кто страдает различными хроническими заболеваниями. А факторами риска развития неинфекционных хронических заболеваний, как известно, являются вредные привычки. Это злоупотребление алкоголем, курение, приверженность фаст-фуду и в целом неправильному питанию, малоподвижный, неактивный образ жизни.

Изменив свои поведенческие привычки можно существенно снизить риски развития неинфекционных заболеваний. Но многие вредные привычки – это зависимость, поэтому справиться с ними не так просто. Многим для этого недостаточно ни силы воли, ни, тем более, запретов, которые сами по себе не слишком эффективно работают. В помощь запретам и ограничениям, как их дополнение, приходит Концепция снижения вреда, которую поддерживает и одобряет Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Суть этой концепции в том, чтобы предложить людям альтернативу для отказа от их вредных привычек. Проблема в том, что человек, злоупотребляющий вредными продуктами, будь это питание, алкоголь, сигареты или наркотики, не считает, что у него есть патологическая проблема. Он может где-то понимать это, но принять и действовать без ущерба своему эмоциональному состоянию он не готов. Поэтому концепция снижения вреда предлагает коррекцию поведения, грубо говоря, вместо крепких алкогольных напитков – отдавать предпочтение вину или безалкогольным напиткам, а вместо вредной пищи с трансжирами - натуральные и полезные продукты.

Очень важную роль в деле продвижения Концепции снижения вреда имеет информация. Люди должны осознавать, чем рискуют и какие бонусы для своего здоровья получат, если пойдут по пути снижения вреда. Для некоторых достаточно и информации, но кому-то потребуется помощь профессионалов, более глубокие и подробные разъяснения, а также меры стимулирования. Например, облагаются же автомобили, наносящие больший вред экологии, бо́льшим налогом. Так и более вредные продукты должны быть менее доступны и дороже, в то время как их альтернатива с меньшим вредом должна быть дешевле.

Для Кыргызстана Концепция снижения вреда – это новый тренд. Но у этого прогрессивного подхода уже есть свои сторонники. В частности, Концепцию поддерживает профессор, заслуженный врач Кыргызской Республики, депутат Жогорку Кенеша КР VI созыва Альфия Самигуллина.

"Пандемия коронавируса заставила нас вынести многие горькие уроки. В том числе, мы теперь знаем, что тяжёлое течение заболевания и летальный исход наблюдались, прежде всего, у тех пациентов, чей организм обременён сопутствующими хроническими болезнями сердечно-сосудистой системы, заболеваниями лёгких с обструктивным синдромом (ХОБЛ), а также лишним весом и сахарным диабетом. Да и до пандемии проведённые исследования показывали - неинфекционные заболевания определяют 76,8% смертности населения Кыргызстана в наиболее активном трудоспособном возрасте от 25 до 64 лет. В большинстве случаев неинфекционные хронические заболевания предотвратимы, если исключить факторы риска их развития. И тут как раз на помощь приходит Концепция снижения вреда, которая, как показывает практика и опыт многих стран, является эффективным дополнением к ограничениям и запретам", - отмечает Альфия Самигулина.

По мнению эксперта, подход, основанный на предложении человеку альтернативы, весьма эффективен и помогает сохранять здоровье, благодаря уменьшению негативных последствий. Депутат предлагает дополнить государственную политику в сфере борьбы с неинфекционными заболеваниями этим новым, современным мировым подходом.