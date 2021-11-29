В Кыргызстане на 29 ноября зарегистрировано 37 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 29 ноября зарегистрировали 37 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 19,
в Таласской области – 1,
в Иссык-Кульской области – 6,
в Джалал-Абадской области – 3,
в Баткенской области – 8.
За весь период зарегистрировали – 183 285 случаев.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 64 пациента.
За весь период выздоровели – 178 112 человек.
Скончались – 2 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2743 человека.
На стационарном лечении в настоящий момент всего по республике находятся 430 человек. На амбулаторном лечении – 463 человека.