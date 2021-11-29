За минувшую неделю 814 автомобилей водворены на штрафную стоянку

Сотрудниками ГУОБДД на территории республики были проведены рейдовые мероприятия с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий и недопущения грубых нарушений ПДД.

За минувшую неделю по республике выявлено – 15241 нарушений ПДД. Из них:

- за превышение водителями скоростного режима –2075;

- за управление ТС без соответствующих документов ПДД - 221;

- за нарушение правил эксплуатации ТС – 4684;

- за нарушения порядка регистрации ТС – 54;

- за подложные госномера – 6;

- без госномера – 11;

- за невыполнения водителем ТС требований сотрудников уполномоченных органов – 28;

- автохулиганство – 4;

- за нарушение ПДД пешеходами – 369;

- за переоборудование ТС – 131;

- за перевозку опасного груза – 2;

- за неподчинение требованиям дорожных знаков – 6632;

- за управление ТС с тонированными стеклами – 71;

- за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения – 281;

- водворены на штрафную стоянку – 814.

Сотрудники ГУОБДД обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой помнить, что чрезмерная самоуверенность, игнорирование правил дорожного движения и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям. Все участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования ПДД.