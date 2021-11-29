За минувшую неделю 814 автомобилей водворены на штрафную стоянку

Сотрудниками ГУОБДД на территории республики были проведены рейдовые мероприятия с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий и недопущения грубых нарушений ПДД.
За минувшую неделю по республике выявлено – 15241 нарушений ПДД. Из них:
- за превышение водителями скоростного режима –2075;
- за управление ТС без соответствующих документов ПДД - 221;
- за нарушение правил эксплуатации ТС – 4684;
- за нарушения порядка регистрации ТС – 54;
- за подложные госномера – 6;
- без госномера – 11;
- за невыполнения водителем ТС требований сотрудников уполномоченных органов – 28;
- автохулиганство – 4;
- за нарушение ПДД пешеходами – 369;
- за переоборудование ТС – 131;
- за перевозку опасного груза – 2;
- за неподчинение требованиям дорожных знаков – 6632;
- за управление ТС с тонированными стеклами – 71;
- за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения – 281;
- водворены на штрафную стоянку – 814.
Сотрудники ГУОБДД обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой помнить, что чрезмерная самоуверенность, игнорирование правил дорожного движения и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям. Все участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования ПДД.