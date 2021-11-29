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В ЦИК рассказали, где пройдут повторные выборы

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- Назгуль Абдыразакова
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Повторные выборы будут проводиться на избирательных участках, набравших наибольшее количество голосов против всех. Об этом сегодня на пресс-конференции заявила председатель ЦИК Нуржан Шайльдабекова.

По ее словам, согласно закону о выборах, если на выборах в одномандатных округах выступает графа "против всех", то перевыборы должны быть объявлены в течение месяца.

Отметим, что по предварительным результатам выборов на избирательных участках №27, №29 Первомайского и Свердловского районов Бишкека большое число набрала графа "против всех".


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URL: https://www.vb.kg/410055
Теги:
выборы, ЦИК
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