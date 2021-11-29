В ЦИК рассказали, где пройдут повторные выборы

Повторные выборы будут проводиться на избирательных участках, набравших наибольшее количество голосов против всех. Об этом сегодня на пресс-конференции заявила председатель ЦИК Нуржан Шайльдабекова.

По ее словам, согласно закону о выборах, если на выборах в одномандатных округах выступает графа "против всех", то перевыборы должны быть объявлены в течение месяца.

Отметим, что по предварительным результатам выборов на избирательных участках №27, №29 Первомайского и Свердловского районов Бишкека большое число набрала графа "против всех".