Наблюдатели ОФ "Общее дело" рассказали об основных нарушениях на выборах

От наблюдателей ОФ "Общее дело" по состоянию на 28 ноября 21:00 поступило 46 сообщений о нарушениях в ходе выборов депутатов Жогорку Кенеша. Это предварительные данные о нарушениях, наблюдение в регионах продолжается. Об этом сообщается на сайте общественного фонда.

По их данным на 20:00 явка избирателей составила 35,5% (с погрешностью +/- 3,05 процента при точности 0,99 процента). Данные ОФ "Общее дело" по явке по единому округу совпадают с официальными данными Центризбиркома в рамках погрешности.

С 08:00 до 19:30 нарушалась тайна голосования во время процесса голосования на 2% участков, где фонд вел наблюдение.

68 процентов УИК соблюдали рекомендации, связанные с COVID-19 во время процесса голосования в течение дня, 30 процентов - частично, а 2 процента не соблюдали вовсе.

На 6,3 процента участков более 10 избирателей не нашли себя в списках избирателей по единому округу во время процесса голосования в течение дня.

59,3 процента избирателей соблюдали рекомендации, связанные с COVID-19 во время процесса голосования в течение дня.

На 19 процентов участков были длинные очереди во время процесса голосования в течение дня.

На 58,3 процента участков не было технических сбоев, на 30 процентов участков были сбои АСУ.

На 1,7 процента участков избирателям разрешили проголосовать без прохождения идентификации во время процесса голосования в течение дня.

На 3,7 процента участков наблюдались случаи массового подвоза избирателей.

95,3 процента УИК закрылись в 20:00. На 2,3 процента участков были очереди снаружи участка в 20:00 на момент закрытия УИК.

Общественный фонд "Общее дело" направил 600 краткосрочных наблюдателей по всей стране для наблюдения за выборами депутатов Жогорку Кенеша. Они мониторят процедуры открытия и закрытия на 300 отобранных избирательных участках, ход голосования и подсчет голосов.

Еще 46 мобильных команд было развернуто для наблюдения за ситуацией вокруг избирательных участков. По состоянию на 21:00 мобильные команды успели объездить 358 УИК по всем областям. В целом обстановку вокруг участков, по их данным, была спокойной, но в Нарынском, Кара-Суйском, Московском и Кочкорском избирательных округах отмечаются напряженные ситуации из-за очередей и подвоза избирателей.

Возле 24 УИК были большие очереди избирателей из-за соблюдения рекомендаций по COVID-19, в 13 УИКах очереди из-за задержки работы АСУ, а в 12 УИКах наблюдатели заметили присутствие неизвестных лиц крепкого телосложения, скопление людей рядом с участками отмечается в 7 УИК.

В 7 УИКах мобильные команды заметили агитаторов, которые проводили незаконную агитацию в день голосования. В городе Бишкек в УИК №1223 зафиксировано незаконное ограничение прав наблюдателей. В Московском и Узгенском избирательных округах мобильные команды заметили подкуп голосов, но зафиксировать нарушение или выяснить в пользу какого кандидата это делалось, не получилось.

Топ-5 нарушений выглядит следующим образом:

не было пересчета бюллетеней, не было заседания УИК (в том числе не проведена жеребьевка), нарушение тайны голосования, агитация в день голосования, выход АСУ из строя.

Среди регионов, откуда чаще всего поступали сообщения о нарушениях, в лидерах Ошская область, -говорится в сообщении ОФ "Общее дело".