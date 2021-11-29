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Сотрудники милиции продолжают нести службу в усиленном режиме

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- Айжан Мамбеталиева
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Сотрудники милиции продолжают нести службу в усиленном режиме. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан, задействовало около 12 тысяч сотрудников. Из них на 2 тысяч 435 избирательных участка, несли службу свыше 6 тысяч милиционеров. Более 500 ветеранов милиции вместе с личным составом оказывали содействие в поддержании общественного порядка.

Министерство благодарит ветеранов органов внутренних дел, а также коллектив добровольной народной дружины, который помог обеспечить

общественный порядок и безопасность граждан.

28 ноября, в период с 8 утра до 12 часов ночи зарегистрировано 126 нарушений. Из которых 2 факта подкуп избирателей (ст. 192 УК КР) в

Чуйской области (проводится расследование), 1 факт – использование административного ресурса в Баткенской области, 4 факта мелкого

хулиганства, из них 2 в Чуйской области, 1 в городе Бишкек и 1 в городе Ош.

Кроме этого, в органы внутренних дел поступило 36 сообщений о проведении агитации в день выборов, так же 38 по подкупу голосов, 19 массовая перевозка людей, 1 распространение ложной информации, 2 использование административного ресурса, 1 отключение электроэнергии, 1 удержание заработной платы.

Нарушения в настоящее время расследуются на местах, по результатам будут вынесены соответствующие решения. В настоящее время общественно-политическая обстановка на территории республики стабильная, органы внутренних дел продолжают нести службу в

усиленном режиме.


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URL: https://www.vb.kg/410066
Теги:
выборы, Кыргызстан, МВД
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