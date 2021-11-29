"Улар" - обладатель Кубка Кыргызстана по волейболу (фото)

В минувшую субботу в столичном дворце спорта имени Кожомкула завершился розыгрыш Кубка страны по волейболу. Борьбу за Хрустальный трофей вели 12 команд почти из всех регионов республики.

Этот турнир стал основным этапом подготовки волейболистов к стартующему в январе чемпионату Кыргызстана. Команды были поделены на две группы: в первой выступали "Аксы", (Жалал-Абадская область) "Салим-Алик" (Бишкек), "Буркут" (Иссык-Кульская область), "Тенир-Тоо" (Нарын), "Токтогул" (Жалал-Абалская область) и "Ош". Во второй группе мерились силами "Улар" (Бишкек), СКА МО (Бишкек), "Шумкар" (Бишкек), "Билим" (Госуниверситет имени И.Арабаева). "Сары-Озон" (Чуйская область) и ВВ МВД (Бишкек).

Необходимо отметить, что в розыгрыше Кубка принимали участие представители национальной и высшей лиг. То есть, былые заслуги участвующих в турнире команд в расчет не брались. Каждой из них нужно было побеждать здесь и сейчас. В результате упорных поединков в финальную пульку состязаний вышли клубы "Ош", "Салам-Алик", ВВ МВД и "Улар".

Финальная часть турнира вышла на редкость упорной. Команды выступали примерно на одном уровне. И не случайно, многие из них испытали горечь поражений. После соревнований все дружины набрали равное количество очков, победителя и призеров соревнований пришлось выявлять только с помощью выигранных партий во всех матчах. В результате обладателем Кубка Кыргызстана стал клуб "Улар", на втором месте ВВ МВД, на третьем "Ош", квартет сильнейших замкнула команда "Салам -Алик".

Как сообщил корреспонденту VB.KG генеральный секретарь Федерации волейбола Кыргызстана Кылычбек Сарбагышев, предстоящий сезон будет весьма насыщенным. В нашей стране пройдут зональный чемпионат Азии, а также Кубок Вызова. В этих турнирах примут участие сильнейшие сборные нашего континента. Кроме того, возможно участие национальной дружины Кыргызстана в Азитских Играх, которые состоятся в сентябре 2022 года в Ханчжоу (КНР). Чемпионат Кыргызстана среди мужчин пройдет, как обычно, в три тура: в январе, марте и мае. Женское первенство состоится в феврале, апреле и июне.