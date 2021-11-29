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Метавселенная может оказаться хуже социальных сетей

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- Алина Мамаева
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Современные технологии смещаются в сторону виртуальной и дополненной реальности, создавая пространство для размещения метавселенной. Скептики негативно относятся к данной тенденции и полагают, что метавселенная может привести к концу известной людям реальности. Как предполагает изобретатель первой системы дополненной реальности Луис Розенберг (Louis Rosenberg), метавселенная может быть намного хуже, чем социальные сети, передает "СекьюритиЛаб.ру".

Дополненная реальность и метавселенная стремятся представить контент в наиболее естественной форме, тем самым "изменяя ощущение реальности", устраняя границы в сознании людей и искажая интерпретацию повседневного опыта.

"Лично меня это пугает. Дополненная реальность коренным образом изменит все аспекты жизни общества и необязательно в лучшую сторону", - пояснил Розенберг в статье на платформе Big Think.

По словам эксперта, социальные сети манипулируют реальностью, фильтруя отображаемый пользователям контент. Люди все больше и больше зависят от корпораций, которые предоставляют и поддерживают бесчисленные технологические уровни между людьми и их повседневной жизнью.

Как полагает Розенберг, дополненная реальность станет настолько неотъемлемой частью жизни, что люди не смогут просто снять очки дополненной реальности и справиться с реальными проблемами. Снятие очков означает, что человек окажется в невыгодном социальном, экономическом и интеллектуальном положении. Розенберг призывает всех быть осторожными, поскольку дополненную реальность можно легко использовать с целью расколоть общество и посеять разногласия между людьми.


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URL: https://www.vb.kg/410069
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