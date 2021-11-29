Семь фильмов из Кыргызстана покажут на МКФ "Кинопроба" в Екатеринбурге

Семь фильмов, созданных кыргызскими кинематографистами, будут показаны на 18 Международном фестивале-практикуме киношкол "Кинопроба". Он пройдет в Екатеринбурге с 1 по 5 декабря.

Формат смотра предполагает, что участники не только показывают собственные фильмы, но и учатся, а жюри и гости фестиваля не только оценивают и смотрят, но и учат сами.

4 декабря в Доме кино Екатеринбурга в формате online киноведом Гульбарой Толомушовой публике будет представлена Программа молодого кыргызского кино. Это фильмы - лауреаты национального конкурса Девятого Форума молодого кино стран СНГ "Умут-2021", который прошел в Бишкеке с 20 по 25 сентября. Зрители увидят ленту "Мээрман" режиссера Айкол Нурланбек уулу, ставший лучшим фильмом форума. Фильм "Шаги" Жанайым Ашимовой, получивший приз за лучшую режиссуру. Ленту "Кундуз" Чингиза Нарынова. Спецприз жюри за исполнение главной роли в нем получила Айбике Жанышбекова. И ленту под названием "Девочка" Айпери Усмановой, которая была удостоена специального упоминания "За актуальность темы".

Также в рамках "Кинопробы" будут демонстрироваться отечественные картины – лауреаты конкурса "Снять за 48 часов - 2021", состоявшегося в Алматы 27 октября. В Екатеринбурге покажут фильм "Одна" Автандила Батырбекова, завоевавшего приз за лучшую режиссуру. Ленту "Биомусор" Данияра Токтомаметова, награжденный призом как лучший фантастический фильм. И хоррор "Ghostь" Аманата Иманалиева, признанный лучшим в своем жанре.