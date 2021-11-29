В Южной Корее планирует снять третий фильм из серии "Поезд в Пусан"

Корейский режиссер, продюсер и сценарист Ен Сан Хо готовится к съемкам третьего фильма из серии "Поезд в Пусан". Первый зомби-хоррор о Корее, в которой по сюжету картины произошла вспышка страшного вируса, вышел пять лет назад и с большим успехом был принят на кинофестивале в Каннах. Лента рассказывает о борьбе за выживание в скоростном поезде, который беспощадный вирус превратил в смертельную ловушку.

По словам Сан Хо, он хотел бы продолжить серию фильмов и готовит третью картину о Корее после зомби-апокалипсиса, пишет Variety. "Сейчас я занимаюсь несколькими проектами. Одним из них является новый "Поезд в Пусан". Он будет похож на оригинал 2016 года, когда действие разворачивалось практически в замкнутом пространстве", – рассказал режиссер.

Первый фильм "Поезд в Пусан" выиграл несколько престижных наград, установил ряд рекордов в южнокорейском прокате и собрал более $90 млн при бюджете на производство в $8,5 млн. В 2020 году Сан Хо представил автономный сиквел хоррора – "Поезд в Пусан 2: Полуостров". В нем рассказывалось о бывшем военном, который в составе спецотряда отправляется в закрытую зону с целью отыскать спрятанные деньги. Ему пришлось пробираться по постапокалиптическому миру, где бродят зомби, а люди устраивают жестокие игры на выживание.

Источник: profile.ru