Погода
$ 84.77 - 84.94
€ 95.00 - 96.50

В Южной Корее планирует снять третий фильм из серии "Поезд в Пусан"

100  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Корейский режиссер, продюсер и сценарист Ен Сан Хо готовится к съемкам третьего фильма из серии "Поезд в Пусан". Первый зомби-хоррор о Корее, в которой по сюжету картины произошла вспышка страшного вируса, вышел пять лет назад и с большим успехом был принят на кинофестивале в Каннах. Лента рассказывает о борьбе за выживание в скоростном поезде, который беспощадный вирус превратил в смертельную ловушку.

По словам Сан Хо, он хотел бы продолжить серию фильмов и готовит третью картину о Корее после зомби-апокалипсиса, пишет Variety. "Сейчас я занимаюсь несколькими проектами. Одним из них является новый "Поезд в Пусан". Он будет похож на оригинал 2016 года, когда действие разворачивалось практически в замкнутом пространстве", – рассказал режиссер.

Первый фильм "Поезд в Пусан" выиграл несколько престижных наград, установил ряд рекордов в южнокорейском прокате и собрал более $90 млн при бюджете на производство в $8,5 млн. В 2020 году Сан Хо представил автономный сиквел хоррора – "Поезд в Пусан 2: Полуостров". В нем рассказывалось о бывшем военном, который в составе спецотряда отправляется в закрытую зону с целью отыскать спрятанные деньги. Ему пришлось пробираться по постапокалиптическому миру, где бродят зомби, а люди устраивают жестокие игры на выживание.

Источник: profile.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410075
Теги:
кино, Южная Корея
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  