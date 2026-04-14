Хинкал, книги и память поколений: в гостях у журналиста Назира Алиева

- Бакыт Басарбек
Про таких людей, как Назир Алиев, говорят - и швец, и жнец, и на дуде игрец. Талантливый журналист, тонкий фотограф, режиссер-документалист, и при этом удивительно теплый собеседник, заботливый муж и отец. Когда он пригласил нас к себе в гости, мы ожидали интересного интервью, но попали в атмосферу, где история целого народа переплетается с ароматом свежего хинкала и шелестом книжных страниц.

Нас встретили так, как умеют только в домах, где гостеприимство возведено в абсолют. Пока накрывали праздничный стол, Назир рассказывал о своем пути. Его "вторая профессия" - это чистое творчество. Он сам пишет сценарии, сам снимает и монтирует документальные фильмы. В его объективе чаще всего оказывается история собственного народа - турок-месхетинцев (турки-ахыска), чья судьба 82 года назад круто изменилась из-за депортации.

Слушая Назира, понимаешь, что он носитель уникального культурного кода. Как он сам говорит, в кыргызстанских турках уживаются сразу четыре цивилизации. Первая - османские корни и родной турецкий язык. Вторая - кавказский дух, привезенный из Грузии (Кавказа), который проявляется в зажигательных танцах и особенной кухне. Третья - русская литература и образование, давшие глубину мышления. И четвертая - кыргызский менталитет и терпение, ставший родным за 80 лет жизни на этой земле. Назир с глубокой благодарностью говорит о кыргызском народе, который в тяжелейшем 1944 году делился последним куском хлеба и кровом с теми, кто прибыл в товарных вагонах в никуда.

Центром нашего вечера стало приготовление турецкого хинкала. Это блюдо - живое доказательство культурного обмена. Заимствованное когда-то у грузин, здесь оно обрело совершенно иную форму и смысл. Турецкий хинкал меньше своего грузинского брата и готовится совсем иначе. В семье Назира это блюдо - символ преемственности. Супруга Назира, Гулистан, признается, что начала готовить его сразу после замужества. У турок есть красивая традиция, когда на следующее утро после свадьбы невеста должна приготовить хинкал для всей семьи, так происходит ее первое знакомство с новой родней.

Пока на кухне кипела работа, мы заглянули в библиотеку хозяина дома. Это не просто полки с книгами, а настоящая карта мира. Здесь азербайджанская литература соседствует с турецкими классиками, религиозные справочники с книгами по истории. Как признается Назир, он не заставляет детей читать насильно, он просто окружил их книгами. Результат налицо - все трое учатся на отлично. И хотя младшие дети в силу среды чаще выбирают русский язык, турецкая речь в доме звучит постоянно, связывая поколения.

Отдельным гастрономическим открытием стала бастурма, приготовленная отцом Назира. Без преувеличения, это был самый насыщенный вкус, который нам доводилось пробовать. Уходя, мы несли с собой не только угощения, но и ту самую книгу из библиотеки Назира - символ духовной щедрости этого дома.

История Назира Алиева - это история о том, как не потерять себя, пройдя через испытания, и как стать богаче, впитав в себя культуру соседей. Это рассказ о народе, который, составляя всего 40 тысяч человек в Кыргызстане, умудряется сохранять великое наследие, оставаясь при этом неотъемлемой частью нашей общей родины. Назир продолжает снимать свои фильмы, ставит спектакли о депортации и делает все, чтобы новые поколения знали и помнили, из каких корней растет их сегодняшнее счастье.


