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Лидер партии "Ордо" Мирбек Мияров пропал

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- Асия Канаева
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В Бишкеке пропал лидер партии "Ордо" Мирбек Мияров. В последний раз его видели вчера на избирательном участке.

О том, что Мирбек Мияров исчез, общественности сообщили представители данной политической организации, принимавшей участие в парламентских выборах.

В последний раз Миярова видели в воскресенье на избирательном участке. На странице партии "Ордо" в социальной сети Facebook даже выложено видео голосования Мирбека Миярова. Снято оно было примерно в 15 часов. После Мияров на связь не выходил. Его телефон отключен. Родственники также не знают о его местонахождении.


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URL: https://www.vb.kg/410077
Теги:
партии, Жогорку Кенеш, #Выборы2021
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