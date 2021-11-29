Лидер партии "Ордо" Мирбек Мияров пропал

В Бишкеке пропал лидер партии "Ордо" Мирбек Мияров. В последний раз его видели вчера на избирательном участке.

О том, что Мирбек Мияров исчез, общественности сообщили представители данной политической организации, принимавшей участие в парламентских выборах.

В последний раз Миярова видели в воскресенье на избирательном участке. На странице партии "Ордо" в социальной сети Facebook даже выложено видео голосования Мирбека Миярова. Снято оно было примерно в 15 часов. После Мияров на связь не выходил. Его телефон отключен. Родственники также не знают о его местонахождении.