Почти 2 тысячи мигрантов вернулись в Ирак с белорусской границы

1876 иракских беженцев, застрявших на белорусской границе, к настоящему времени вернулись домой, передают СМИ.

Об этом сообщила крупнейшая авиакомпания Ирака Iraqi Airways на своей официальной странице в Facebook.

Согласно заявлению перевозчика, иракские авиалинии организовали пять эвакуационных рейсов разной вместимости, еще два планируется на этой неделе. Отмечается, что в число 1876 мигрантов могли не войти маленькие дети, которых не регистрировали. Они провели полет на руках у родителей.

Консул Ирака в России и Беларуси Маджид аль-Кинани накануне заявил, что более 1000 мигрантов выразили желание добровольно вернуться из Беларуси на родину. На прошлой неделе самолет Iraqi Airways уже вывез из Минска более 430 мигрантов - преимущественно иракских курдов. После промежуточной остановки в Эрбиле они были доставлены в Багдад. Последующий вывозной рейс для мигрантов от Iraqi Airways, который должен был состояться 28 ноября, был отменен.

Теперь очередные рейсы иракских авиалиний, предназначенные для эвакуации иракских граждан, застрявших на белорусско-польской границе, из аэропорта Минска в Ирак, запланированы на понедельник, 29 ноября, и вторник, 30 ноября, в 13.45. В аэропорту предупреждают о возможных изменениях в расписании.

Напомним, в течение последних месяцев множество беженцев, в основном из стран Среднего Востока, пытаются попасть в Польшу, Литву и другие страны ЕС из Беларуси, чтобы в конечном итоге получить убежище в Западной Европе. Позже Ирак решил вернуть своих граждан с польско-белорусской границы. 19 ноября первый рейс с вылетевшими из Минска иракскими мигрантами приземлился в Багдаде.