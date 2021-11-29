В Оше проверена деятельность городских стоматологических поликлиник

Вице-мэр города Ош Венера Рыскулова совместно со специалистами СЭС в рамках мониторинга деятельности медицинских учреждений посетила городские стоматологические поликлиники №1 и №2 в Оше. В ходе ознакомления с деятельностью данных медицинских учреждений особое внимание уделено соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и состоянию материально-технической базы.

В стоматологической поликлинике №2 специалистами СЭС выявлены нарушения соблюдения санитарных нормативов, а также рассмотрены вопросы надлежащей работы бухгалтерии и кассы.

В стоматологической поликлинике №1 в настоящее время проводятся ремонтные работы, однако по информации специалистов СЭС, медучреждение не может обслуживать пациентов во время проведения ремонта. Кроме того, по данным СЭС, посуда для замачивания и очистки стоматологических инструментов находится в ненадлежащем виде. А также в полной мере отсутствует надзор за делением медотходов по назначению.

По итогам мониторинга данных медучреждений дано поручение исправить выявленные недочеты в течение месяца.

В каждой стоматологической поликлинике в 2 смены работают порядка 30 специалистов. Беременным, детям до 10 лет и пожилым старше 70 лет предусмотрены льготы.