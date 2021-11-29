Погода
$ 84.77 - 84.94
€ 95.00 - 96.50

На Украине произошел взрыв на ТЭС

213  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На Украине в результате аварии на Бурштынской ТЭС выведен из строя энергоблок и пострадали пять человек. О взрыве и пожаре на станции стало известно утром 29 ноября из сообщения государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины. Об этом сообщает lenta.ru.

По его данным сообщение о взрыве поступило в ГСЧС вечером 28 ноября. По информации от спасателей, в результате разгерметизации котла седьмого энергоблока ТЭС произошел выброс газопаровой смеси. От выброса пострадали пять человек, которых госпитализировали в местную больницу. На место выехала мобильно-оперативная группа главного управления ГСЧС по Ивано-Франковской области.

Из-за аварии седьмой энергоблок станции пришлось остановить. Его функции взял на себя четвертый энергоблок Бурштынской ТЭС, энергоснабжение региона не нарушено. ТЭС принадлежит компании ДТЭК украинского олигарха Рината Ахметова.

Ранее аварийное отключение этой же станции стало причиной обращения Украины за помощью в энергоснабжении к соседней Словакии, - пишет новостной сайт.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410086
Теги:
взрыв, Украина, ТЭЦ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  