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В 2022 году Каракол станет культурным центром государств-участников СНГ

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- Назгуль Абдыразакова
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Министр культуры, спорта и молодежной политики Кыргызстана Азамат Жаманкулов совершил рабочий визит в город Каракол. Данный визит был связан с тем, что в 2022 году город Каракол был принят в качестве культурного центра государств-участников СНГ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным в рамках рабочей поездки Азамат Жаманкулов совместно с полномочным представителем президента Кыргызстана в Иссык-Кульской области Мирбеком Кожоевым, мэром города Каракол и руководителями учреждений ознакомился с состоянием ряда учреждений культуры и спорта, расположенных в городе Каракол, и обсудил на местах вопросы, требующие решения в ближайшее время.

Министр отметил, что в целях обеспечения своевременного и качественного выполнения мероприятий, проводимых на международном уровне, министерством совместно будет выполнен комплекс мероприятий.

В связи с этим стороны договорились об усилении готовности к 2022 году и ускорении ремонта культурных и спортивных зданий.

Напомним, 18 декабря 2020 года Советом глав государств Содружества Независимых Государств было принято решение о реализации в Кыргызстане Международной программы "Культурные центры Содружества" на 2022 год.

Данная программа будет направлена на создание благоприятного климата для экономического и политического сотрудничества, а также на гуманитарное, социальное, экономическое и инфраструктурное развитие, являясь инструментом международного взаимодействия в сфере культуры, -говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/410088
Теги:
визит, Каракол, Министерство культуры и туризма
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