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В музее ИЗО проходит выставка "Воздух, которым мы дышим" (фото)

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- Айжан Мамбеталиева
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Художественный коллектив СИ/творческая мастерская СИНЕРГИЯ - приглашают всех желающих посетить выставку.

"Воздух, которым мы дышим" - это повседневность в искусстве художниц Кыргызстана, предложение посмотреть на современность и историю глазами художниц, которые жили и творили в советский период и после.

Эта выставка – часть масштабного двухлетнего художественного проекта по изучению и репрезентации истории изобразительного искусства нашей страны в практиках художниц.

Одним из центральных экспонатов выставки стала одна из известных работ Веры Мухиной скульптура "Хлеб", исполненная в большом размере для выставки "Пищевая индустрия" в 1939 году. Первоначально, по просьбе архитектора Алексея Щусева, скульптор готовила четыре эскиза композиций для Москворецкого моста, но работа была прервана. Скульптура "Хлеб" стала единственной, к эскизам которой автор вернулась и воплотила идею в жизнь. Мухина изобразила фигуры двух девушек, передающих друг другу сноп пшеницы. По мнению искусствоведов, в композиции "звучит" музыка труда, но труда свободного и гармоничного.

Также для горожан и гостей столицы представлены образцы искусства художниц из живописи, графики, скульптуры и керамики из фондов КНМИИ им. Г. Айтиева:

• Данакан Адашкановой, 1951 года рождения (живопись);

• Розы Джангарачевой, 1956 года рождения (графика);

• Диль-Афруз Игнатьевой-Асылбековой, 1916 года рождения (живопись);

• Диль-Фируз Игнатьевой, 1937 года рождения (живопись);

• Лидии Ильиной, 1915 года рождения (графика, живопись);

• Нурии Иманалиевой, 1952 года рождения (графика);

• Фариды Каримовой, 1958 года рождения (графика);

• Натальи Копелович, 1949 года рождения (графика, живопись);

• Евгении Малеиной, 1903 года рождения (живопись, керамика);

• Орозган Мамбеталиевой, 1946 года рождения (графика);

• Ольги Мануиловой, 1893 года рождения (скульптура);

• Ольги Миньковой, 1923 года рождения (скульптура);

• Гульнары Мусабай, 1954 года рождения (графика);

• Веры Мухиной, 1889 года рождения (скульптура);

• Айнагуль Садыковой, 1942 года рождения (живопись);

• Фагили Сельской, 1955 года рождения (графика);

• Бегайым Тенизбаевой, 1954 года рождения (керамика);

• Чинары Торобековой, 1950 года рождения (графика);

• Марии Холодной, 1903 года рождения (скульптура);

• Дианы Цырендорджиевой6 1948 года рождения (живопись);

• Динары Чочунбаевой, 1956 года рождения (графика);

• Зууры Шаршеевой, 1947 года рождения (живопись);

• Раисы Шиковой, 1941 года рождения (скульптура).


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URL: https://www.vb.kg/410089
Теги:
выставка, искусство, музей, Бишкек, Кыргызстан
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