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Нургуль Бакирова приняла участие в форуме судей региональных судов в Китае

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- Айжан Мамбеталиева
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Сегодня, 29 ноября, председатель Верховного суда Нургуль Бакирова приняла участие в работе форума судей региональных судов Китай – ШОС в городе Циндао.

В онлайн-мероприятии также приняли участие председатель Административного суда Чуйской области Айнура Ахметова, судья Свердловского районного суда города Бишкек Галина Шин, судья Октябрьского районного суда Нурлан Эсенбаев.

В своей речи Нургуль Бакирова подчеркнула своевременность и огромное значение организации Форума в качестве платформы для широкого обмена мнениями по вопросам, представляющим интерес не только для Центральноазиатских государств, но и для всех стран ШОС.

"Взаимодействие Верховных судов государств – членов ШОС оказывает неоценимое влияние на развитие отношений между нашими странами.

За это время судами государств – членов ШОС накоплен значительный опыт сотрудничества в области защиты прав и свобод граждан, укрепления справедливости, законности и правопорядка. Хочу заверить, что наше дальнейшее взаимодействие, безусловно, будет способствовать укреплению доверия и добрососедских отношений в целях совершенствования судебных систем наших стран", – сказала председатель Верховного суда.

Отмечаем, что мероприятие прошло с участием генерального секретаря ШОС Владимира Норова, председателей Верховных судов и судей Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, России и Пакистана.

В рамках объявленной темы Форума – "Углубление судебного сотрудничества между региональными судами в рамках ШОС" – 29 и 30 ноября будут рассмотрены пункты повестки дня: судебная защита трансграничной торговли и инвестиций, диверсифицированный механизм разрешения споров с несудебным разрешением в качестве основного способа, признание и приведение в исполнение арбитражных и судебных решений в странах ШОС, реформа и развитие судебного процесса по семейным делам, вызовы и возможности преобразования традиционного судебного процесса в онлайновый.


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URL: https://www.vb.kg/410093
Теги:
Верховный суд, Китай, суд, форум, Кыргызстан
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