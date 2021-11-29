Президент КР объяснил, почему он проголосовал за Равшана Жээнебекова

Президент пояснил, почему он проголосовал за Равшана Жээнбекова, который находится в настоящее время в СИЗО. Об этом глава государства написал на своей страничке в фейсбук.

"Многие из моих друзей и знакомых задают мне вопросы, а некоторые и обижаются за то, что я отдал свой голос Равшану Жээнбекову, а не за них. Да. Я голосовал за задержанного кандидата Равшана Жээнбекова. В настоящее время он находится под стражей. Суд решает, виновен он или нет. Никто из нас не имеет права вмешиваться в их дела. Отныне система и законы должны работать четко. Кыргызстанцам нужно привыкнуть к этому. Что касается того, почему я проголосовал за Равшана Жээнбекова.

Заключенные несчастны, виноваты они или нет. Мне жаль их. Кроме того, Равшан Жээнбеков сидит в тюрьме, как и я в 2017 году. Я также подавал заявку на участие в президентских выборах 2017 года. Но Атамбаев не позволил мне баллотироваться на тех выборах. Равшан же участвует. У меня возникла мысль, что если он выиграет на выборах, то его выпустят на свободу. Другого секрета нет. Бог все видит. Не надо политизировать. Я был бы бдительнее, если бы знал, что мой бюллетень сфотографируют журналисты", - говорится в сообщении президента.