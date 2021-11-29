9 тысяч 826 кыргызстанца проголосовали за рубежом. Такие данные дает МИД КР. За рубежом было образовано 59 избирательных участков в 29 иностранных государствах, в том числе новые 10 избирательных участков.

Количество избирателей на выборах депутатов Жогорку Кенеша за рубежом составило 84 тысячи 128 граждан Кыргызстана из которых по предварительным подсчетам проголосовали 9 826 или 11,67 процентов.

По итогам проведенных выборов депутатов Жогорку Кенеша сообщается, что избирательный процесс в избирательных участках, образованных за пределами страны в целом организован на соответствующем уровне.

Имелись единичные случаи, связанные с техническим сбоем оборудования (оборудование для идентификации граждан, АСУ), которые были оперативно устранены, также на УИК 9044 в Дубай и УИК 9020 в Томске зафиксированы отдельные случаи, когда граждане не смогли проголосовать ввиду отсутствия биометрических данных или консульского учета, при этом на местах ответственными сотрудниками проведены беседы с данными гражданами и разъяснены условия реализации избирательных прав.