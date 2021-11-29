Погода
$ 84.77 - 84.94
€ 95.00 - 96.50

9 тысяч 826 кыргызстанца проголосовали за рубежом

120  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

9 тысяч 826 кыргызстанца проголосовали за рубежом. Такие данные дает МИД КР. За рубежом было образовано 59 избирательных участков в 29 иностранных государствах, в том числе новые 10 избирательных участков.

Количество избирателей на выборах депутатов Жогорку Кенеша за рубежом составило 84 тысячи 128 граждан Кыргызстана из которых по предварительным подсчетам проголосовали 9 826 или 11,67 процентов.

По итогам проведенных выборов депутатов Жогорку Кенеша сообщается, что избирательный процесс в избирательных участках, образованных за пределами страны в целом организован на соответствующем уровне.

Имелись единичные случаи, связанные с техническим сбоем оборудования (оборудование для идентификации граждан, АСУ), которые были оперативно устранены, также на УИК 9044 в Дубай и УИК 9020 в Томске зафиксированы отдельные случаи, когда граждане не смогли проголосовать ввиду отсутствия биометрических данных или консульского учета, при этом на местах ответственными сотрудниками проведены беседы с данными гражданами и разъяснены условия реализации избирательных прав.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410095
Теги:
выборы, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, МИД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  