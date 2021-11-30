Коронавирус меняет систему подготовки специалистов в медицинских вузах

Международный научный форум по актуальным вопросам медицины и высшего медицинского образования прошел в Кыргызско-Российском Славянском университете. И одно из десяти направлений форума было посвящено именно совершенствованию учебного процесса в медицинских вузах и особенностям организации дистантного обучения на кафедрах медицинских вузов во время пандемии коронавирусной инфекции. Ученые-медики стран СНГ обменялись опытом онлайн-обучения студентов при COVID.

"Конечно, мы не могли пройти мимо ситуации с ковид, который остается для нас загадкой в плане этиологии, патогенеза, лечения, профилактики, вакцинирования. С ним связан и дистанционный способ преподавания, который для нас, по сути, никогда не был актуален, и мы им не владели. И для нас стало тяжелейшей проблемой, когда мы вынуждены были перевести все 37 кафедр на рельсы онлайн-преподавания. Я думал, люди разбегутся, ведь надо было перестраивать мозги, технологии и т.п. Удивительно, но наши многие преподаватели приспособились, и на данной конференции мы поделились опытом, как нам это удалось", - сказал VB.KG декан медицинского факультета КРСУ, профессор Анэс Зарифьян.

По его словам, к форуму подключилось много зарубежных участников, он проводился в гибридном - оффлайн и онлайн режимах. Было подготовлено 80 научных докладов из Кыргызстана и около 70 - из российских вузов. "Много интересных докладов прислали наши коллеги из Узбекистана, Беларуси, Казахстана и других стран СНГ, - добавил Анэс Гургенович. – Всех эта проблема коснулась и волнует".

"При изучении общеуниверситетских дисциплин, конечно, могут использоваться дистанционные формы работы. Но есть клинические дисциплины, освоить которые можно только у постели больного. Это уникальный опыт, который нельзя перенять, сидя за учебником или экраном компьютера. Но многие кыргызские студенты во время пика пандемии и не засиживались возле него, а добровольно работали в больницах, в том числе в "красных зонах". Будущие врачи смогли увидеть тяжелое течение различных хронических заболеваний, которые усугубляются коронавирусом. Думаю, для них этот период стал настоящей профессиональной школой, - сказала заведующая кафедрой урологии медицинского факультета КРСУ, профессор Галина Чернецова. – И что вдохновляет, ни напряженный труд, ни опасность, которая довлеет над врачом постоянно, их не отпугнули".

Медицинский факультет Славянского университета – один из лидеров по подготовке профессиональных и высококвалифицированных врачей для страны. Подготовка будущих врачей ведётся по трём специальностям: лечебному делу, педиатрии и стоматологии. Отцом-основателем факультета является его декан, профессор Анэс Зарифьян, который активно занимается вопросами реформирования высшего медицинского образования, апробируя на факультете новые учебные программы и методы преподавания. Поэтому факультет, по оценкам врачей-практиков, по победам студентов в разного рода зарубежных олимпиадах, заслуженно считается одним из лучших в Кыргызстане по своим показателям, качеству знаний студентов. Из стен университета вышло не одно поколение врачей, "путевку в жизнь" получили уже 22 выпуска врачей-лечебников, 13 - педиатров и стоматологов, 2 – клинических ординаторов.

В КРСУ открыты ординатура по 40 программам, аспирантура по 25 специальностям, 4 диссертационных совета ВАК России, действовавшие с 1999 по 2012 годы. В настоящее время ведущие учёные факультета входят в шесть диссоветов ВАК при президенте Кыргызской Республики.

Декан факультета, профессор Анэс Зарифьян возглавляет филиал Российской медицинской ассоциации в Кыргызстане, а также представляет медфакультет КРСУ в Ассоциации ректоров медицинских и фармацевтических вузов России. Факультет сотрудничает с 60 кыргызскими и зарубежными медицинскими вузами. Тому подтверждение – прошедший международный научный форум.