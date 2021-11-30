С 1 декабря вводится требование об обязательном ПЦР-тесте при въезде в КР

Кабинет министров объявил о реализации мероприятий, направленных на недопущение распространения нового штамма коронавирусной инфекции ("omicron") на территории страны, с 1 декабря 2021 года, сообщает пресс-служба правительства.

Иностранным гражданам и кыргызстанцам для въезда в Кыргызскую Республику необходимо будет в обязательном порядке сдать и иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию перед прибытием в страну, независимо от статуса вакцинации.

На основании сведений о новом штамме, с целью принятия мер по недопущению завоза и его дальнейшего распространения, Министерство здравоохранения КР будет отслеживать эпидемиологическую ситуацию в странах, где выявляются очаги заражения новым штаммом "omicron" с целью передачи списка таких стран в Пограничную службу ГКНБ КР. Гражданам таких стран будет запрещен въезд на территорию КР.

Министерствам и ведомствам поручено находиться в полной готовности на случай осложнения эпидемиологической ситуации в республике, связанной с новым штаммом COVID-19.

Напомним, что ранее была проведена экстренная консультация с Министерством здравоохранения, Министерством иностранных дел, а также со Всемирной организацией здравоохранения по вопросам нового штамма COVID-19.