Садыр Жапаров встретился с главами миссий международных наблюдателей

Президент КР Садыр Жапаров встретился с руководителями миссий международных наблюдателей, которые вели мониторинг за ходом проведения парламентских выборов в стране.

Глава государства выразил большую благодарность за участие в наблюдении за парламентскими выборами от СНГ, ОДКБ, ШОС, ТюркПА, Организации Тюркских Государств, Организации Исламского Сотрудничества и ОБСЕ, а также поблагодарил руководителей центральных избирательных комиссий Узбекистана и Грузии. Он отметил, что свидетелями выборов стали свыше 700 международных наблюдателей.

Садыр Жапаров подчеркнул, что эти выборы несут особый смысл и значение для будущего страны и общества, которое в октябре 2020 года решительно выступило в защиту своих законных прав и потребовало вернуть Кыргызстан на демократический путь развития.

Он напомнил, что негодование и протестный настрой общества вызвали именно итоги парламентских выборов, которые не отражали подлинного волеизъявления граждан из-за нарушений законов до и в день голосования.

"Эти выборы стали одними из самых конкурентных и равных с точки зрения условий участия. Новый созыв парламента избран по новой пропорционально-мажоритарной системе. В выборной гонке участвовали двадцать одна политическая партия и почти триста кандидатов по одномандатным округам. Для обеспечения представленности всех слоев общества в парламенте законодательством были введены квоты для женщин, этнических меньшинств, молодежи и лиц с ограниченными возможностями здоровья", - отметил президент.

Глава государства особо обратил внимание на то, что одним из требований общества является организация открытых, справедливых и состязательных выборов, итоги которых признаются как легитимные в первую очередь самими гражданами и политическими силами. Именно таким образом в этом году были проведены выборы Президента и в органы местной власти, конституционный референдум.

"За прошедший год мы постарались выполнить свои обязательства перед нашим мудрым народом. Осуществлены важные общественно-значимые мероприятия, призванные вернуть все политические процессы в конституционно-правовое поле, способствовать поступательному социально-экономическому развитию, укреплению общенационального единства и доверие общества к новой власти. Выборы в ЖК были проведены в соответствии с общепринятыми международными стандартами, в том числе с учетом Копенгагенских обязательств государств-участников ОБСЕ. Мы сделаем все, чтобы у наших граждан и мирового сообщества не было ни капли сомнения в легитимности итогов выборов. Власти готовы работать со всеми политическими партиями в Жогорку Кенеше, которых поддержали наши избиратели", - добавил президент.

Международные наблюдатели поздравили главу государства и народ страны с успешным проведением парламентских выборов. Они отметили высокую организационную работу по их проведению, обеспечению прозрачности и открытости избирательного процесса.

Глава Миссии СНГ, председатель совета Российского фонда свободных выборов Василий Волков поздравил президента Садыра Жапарова и всех кыргызстанцев с успешным окончанием процесса формирования законодательной власти в стране.

Он напомнил, что возглавлял миссию наблюдателей от СНГ на выборах президента, состоявшихся в январе текущего года, и поделился выводами, что с тех пор по настоящее время проделана огромная работа по всем направлениям в Кыргызстане. В первую очередь за кратчайшие сроки проведена новая правовая реформа, в рамках которой издано и принято избирательное законодательство по всем уровням. Цель всех изменений – повышение доверия к выборам и уровня легитимности власти. Избирательная кампания в парламент прошла в строгом соответствии с Конституцией и законодательством, и нет никаких оснований признать их нелегитимными.

Василий Волков выразил уверенность в том, что Садыр Жапаров вместе со своей командой и неравнодушными гражданами решит все вопросы, стоящие перед Кыргызстаном.

Председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев подчеркнул, что выборы прошли легитимно и на самом высшем уровне, начиная от законодательной базы и заканчивая условиями наблюдения на местах. Наблюдатели убедились, что на избирательных участках созданы все условия для полной реализации избирательного права граждан страны.

Он обратил внимание на созданный call-центр для граждан, который оперативно реагировал на поступающие запросы. Кроме того, отметил систему идентификации личности избирателей с использованием высоких IT-технологий, о которой многие государства могут только мечтать.

Член Постоянной комиссии Национального Собрания Республики Армения по региональным вопросам и вопросам Евразийской интеграции, глава делегации Парламентской Ассамблея ОДКБ Алексей Сандыков подчеркнул, что в условиях пандемии, с которой весь мир борется второй год, очень непросто проводить выборы на столь высоком уровне. Конкуренция на выборах была абсолютно здоровая для всех и кыргызский народ осознанно сделал свой выбор. Алексей Сандыков подчеркнул высокий технический уровень организации выборов, с удовлетворением отметив в избирательном законодательстве квоты для противоположного пола и национальных меньшинств.

Председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили добавил, что Кыргызстан значительно опережает Грузию по использованию таких технологий на выборах, как автоматические считывающие машины (АСУ), а также идентификация личности избирателей. "Это большая возможность для ЦИК Грузии увидеть в живую и перенять опыт вашей страны, потому что мы только начали тестировать такие вещи. Ваш опыт внесет огромный вклад в нашем начинании", - сказал он.

Глава миссии наблюдателей ШОС, Заместитель Генерального секретаря ШОС Ерик Ашимов искренне поздравил "братский кыргызский народ с великим достижением жизни, а именно с состоявшимися выборами в ЖК".

По его словам, созданы условия, чтобы простые граждане могли себя чувствовать на избирательных участках не обделенными, а наделенными полномочиями. Он отметил, что работа руководства страны и ЦИК по проведению выборов депутатов Жогорку Кенеша свидетельствует создании в Кыргызстане всех условий для свободного волеизъявления граждан.

Глава группы Межпарламенской Ассамблея СНГ (МПА СНГ), председатель Комитета Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Кутбидин Бурханов отметил высокий уровень проведения выборов и соответствие избирательного законодательства международным нормам.

Он сказал, что в день выборов наблюдатели МПА СНГ не выявили никаких нарушений, а небольшие проблемы с техникой на избирательных участках быстро устранялись. Кутбидин Бурханов пожелал братском народу Кыргызстана развития и процветания.

Депутат Великого Национального Собрания Турецкой Республики, глава миссии Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (Тюрк ПА) Реджеп Шекер передал Садыру Жапарову теплый привет от президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана и отметил успешное проведение парламентских выборов.

Глава делегации, заместитель Генерального секретаря Организации Тюркоязычных Государств Гизмат Гозалов отметил, что выборы в Кыргызстане прошли в соответствии с законодательством страны. Миссия наблюдателей уделила особое внимание на то, что прошедшие выборы повлияют в целом на развитие страны.

Посол, глава Миссии Организации Исламского сотрудничества Адамо Баубакар с большим удовлетворением отметил применение высоких технологий на выборах. Они отметили, что были некоторые проблемы с техникой, однако решались своевременно. Эти выборы прошли открыто, мирно, прозрачно и хорошо организованно.

Глава государства подчеркнул, что безусловно, как и во всех странах, при проведении выборов были отдельные недочеты на местах, но они оперативно устранялись.

"Мы нацелены на созидательную работу ради обеспечения безопасности, прав человека и фундаментальных свобод, экономического развития и социального благополучия в нашей стране. Мы также открыты к международному сотрудничеству по этим направлениям", - сказал он.

Президент Садыр Жапаров еще раз выразил благодарность главам миссий международных наблюдателей за их деятельность по мониторингу избирательного процесса в Кыргызстане и пожелал успехов в их деятельности.