Школьники бросаются под колеса авто - опасный челлендж в России

Российские школьники стали массово играть в новую опасную игру бросаясь под колеса машин. Несколько детей уже пострадали. Об этом сообщает Mash.

Суть убийственной игры состоит в том, чтобы перебежать дорогу прямо перед машиной.

"Удалось пробежать-получаешь адреналин, респекты от таких же школьников и иногда совместный банк из денег на завтраки. Ну, а если не вышло, то в лучшем случае ушиб, в худшем - вы и сами знаете", - говорится в сообщении.

В России уже зафиксированы несколько случаев серьезного травмирования детей. Так, 15 октября школьника сбили в Зеленограде, 15 ноября - в Твери и 20 ноября - в Химках.