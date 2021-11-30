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Школьники бросаются под колеса авто - опасный челлендж в России

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- Алина Мамаева
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Российские школьники стали массово играть в новую опасную игру бросаясь под колеса машин. Несколько детей уже пострадали. Об этом сообщает Mash.

Суть убийственной игры состоит в том, чтобы перебежать дорогу прямо перед машиной.

"Удалось пробежать-получаешь адреналин, респекты от таких же школьников и иногда совместный банк из денег на завтраки. Ну, а если не вышло, то в лучшем случае ушиб, в худшем - вы и сами знаете", - говорится в сообщении.

В России уже зафиксированы несколько случаев серьезного травмирования детей. Так, 15 октября школьника сбили в Зеленограде, 15 ноября - в Твери и 20 ноября - в Химках.


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URL: https://www.vb.kg/410102
Теги:
дети, мировая пресса
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