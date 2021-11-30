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Аппарат омбудсмена провел превентивный мониторинг отделов милиции в Бишкеке

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- Алина Мамаева
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В рамках месячника по правам человека объявленного Институтом акыйкатчы (омбудсмена) КР к Международному дню прав человека, 10 декабря, отдел за соблюдением прав человека правоохранительными органами аппарата акыйкатчы провел превентивный мониторинг во всех четырех районных отделениях милиции города Бишкек и в столичном ГУВД. Об этом сообщает пресс-служба института акыйкатчы.

Также с введением административного ареста в Кыргызстане, со 2 декабря, были изучены условия содержания в камерах временного содержания отделов внутренних дел.

Во время мониторинга были опрошены содержащиеся в ИВС и камерах временного содержания, свыше 20 человек проконсультирован экспертом, поступило 2 заявления на действия сотрудников милиции. В отделах милиции был проведен кабинетный обход для предотвращения нахождения незарегистрированных лиц и превенции нарушения прав человека.

Были изучены журналы и личные дела содержащихся, нарушении сроков содержания в РОВД не выявлено.

По условиям содержания экспертами мониторинговой группой внесены замечания на плохое состояние санитарных узлов и отсутствия душа. Так как на сегодняшний момент в камерах временного содержания задержанные содержатся свыше установленного срока ввиду необходимого времени на получение медицинских документов об отсутствии короновирусной инфекции. Также администрация районных отделов милиции сообщили о существующей проблеме в отсутствии механизма при выявлении у задержанного COVID-19. Так, при положительном ПЦР тесте, задержанного не принимают в ИВС, и ему приходится получать лечение в камерах временного содержания в отделениях милиции до подтверждения его выздоровления. Хотя срок содержания лица в отделениях милиции Законом установлен не более 3 часов. При этом безопасность остальных содержащихся и сотрудников милиции находятся под угрозой.

Средняя температура в камерах колеблется от 19 до 22 градусов по Цельсию, средний показатель влажности воздуха 30-35 процентов.

По поступившим письменным заявлениям будет вестись соответствующая работа.


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URL: https://www.vb.kg/410106
Теги:
ИВС, омбудсмен, Бишкек, Кыргызстан, акыйкатчы
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