Утверждена Госпремия имени Токтогула в области литературы и искусства

Президент Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому утверждено положение о Государственной премии КР имени Токтогула в области литературы и искусства. Об этом сообщает

По положению, Государственная премия КР имени Токтогула в области литературы и искусства присуждается гражданам Кыргызской Республики за выдающиеся произведения в области литературы и искусства (поэзия, проза, драматургия, музыка, кино, архитектура и скульптура, театральное и изобразительное искусство, радио- и телепроизведения), обогатившие многонациональную культуру Кыргызстана, обладающие большим эстетическим и воспитательным воздействием и получившие широкое общественное признание.

Право представлять творческие работы к присуждению Государственной премии имеют уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную политику в сфере культуры и информации, и творческие союзы КР.