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В ОДКБ выступили за единые стандарты преодоления миграционных кризисов

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- Евгений Денисенко
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Подготовить обращение к европейским парламентам с предложением разработать единые стандарты преодоления миграционных кризисов – с такой инициативой выступил председатель Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Свое предложение он озвучил на заседании Совета ПА ОДКБ и XIV пленарном заседании этой ассамблеи, состоявшихся в режиме видеоконференции.

Вячеслав Володин подчеркнул, что ситуация на границе с Польшей, к которой привели действия европейских государств и США на Ближнем Востоке, и в Афганистане вынуждает обратиться к этой теме.

В свою очередь Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, принявший участие в заседаниях, рассказал об итогах сентябрьской сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, о мерах по противодействию современным вызовам и угрозам. И проинформировал о военно-политической обстановке в зоне ответственности ОДКБ, отметив устойчивую тенденцию к ее обострению.

Зась также дал оценку обстановки в Кавказском и Центральноазиатском регионах коллективной безопасности.

Обращаясь к собеседникам, он особо отметил, что парламентское измерение с каждым годом становится всё более важным фактором поступательного развития ОДКБ.

В ходе заседаний был рассмотрен ряд вопросов, касающихся проектов модельных законодательных актов и рекомендаций, вносимых по инициативе Постоянной комиссии ОДКБ по вопросам обороны и безопасности, изменения в Программу деятельности ПА ОДКБ по сближению и гармонизации национального законодательства государств – членов организации на 2021–2025 годы, другие темы.

Председателем Парламентской ассамблеи ОДКБ на очередной срок единогласно избран Вячеслав Володин.

ПА ОДКБ состоит из парламентских делегаций государств - членов ОДКБ. Принимает модельные законодательные акты, направленные на регулирование правовых отношений в сфере компетенции ОДКБ, обсуждает вопросы сотрудничества в международной, военно-политической, правовой и иных областях, вырабатывает соответствующие рекомендации, проводит парламентский мониторинг военно-политической обстановки в регионах коллективной безопасности, наблюдение за совместными учениями Коллективных сил оперативного реагирования (Войск) ОДКБ. Кроме того, представители ПА участвуют в мониторинге президентских и парламентских выборов по приглашению уполномоченных органов стран ОДКБ. И также приняли участие в мониторинге выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызстана, состоявшихся 28 ноября.


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URL: https://www.vb.kg/410119
Теги:
ОДКБ
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