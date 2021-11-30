Госантимонополия: рост цен на уголь зимой закономерен

Рост цен на уголь является закономерным сезонным фактором в связи с повышением спроса к отопительному сезону, причем такая тенденция наблюдается ежегодно. Так как к октябрю спрос на этот вид топлива традиционно начинает превышать предложение.

Уголь по цене, достигающей уровня до 10 тыс. сом за тонну, как приводится в публикациях Национального статистического комитета Кыргызской Республики (далее – НСК), не является углем для отопления, т.е. топочным углем. Это уголь сулюктинский, применяемый в тандырах для приготовления лепешек, самсы и др. И данные по всем видам угля (и топочного и для пищеприготовления) просто усредняются арифметически, в связи с чем, рост цен по данным НСК представляется завышенным, в том числе, при выведении средних цен по республике и темпов роста цен на этот вид топлива.

Так по данным мониторинга, проводимого ГААР, реальные цены именно на топочный уголь менялись следующим образом:

Средние розничные цены на местный уголь (сом/тн)

Средние розничные цены на импортный уголь (сом/тонна)

Как четко прослеживается из приведенных табличных данных, в среднем по республике, за период ноябрь-октябрь текущего года наблюдается снижение цен на твердое топливо на 5 процентов (местный) и 3 процентов (импортный) в противовес данным НСК о повышении цен за прошедший месяц.

Отметим, что с введением временного государственного регулирования цен на уголь с установлением максимальных цен, Госагентством начато проведение всех необходимых мероприятий для реализации решения кабинета министров КР.

Уже 18 октября по итогам аналитической работы были установлены максимальные цены, решением директора К.Д. Тайлакова созданы экспертная и межведомственные мобильные группы, проводятся рейды и принимаются все меры, необходимые в рамках законодательства.

После введения государственного регулирования цен на уголь, благодаря работе, проведенной антимонопольным органом, ситуация на рынке угля стабилизирована, практически ликвидированы точки стихийных продаж, где уголь реализовывался, как по завышенным ценам, так и с нарушением экологических норм. Обеспечена реализация угля на топливных базах, по ценам, установленным Госагентством.

С момента введения госрегулирования цен на уголь, по состоянию на 29 ноября 2021 года антимонопольным органом и его территориальными подразделениями:

осуществлено выездов – 271; разъяснительные работы проведены с 997 хозяйствующими субъектами; выдано уведомлений – 424; выдано предписаний – 153; наложено штрафов – 35.

Кроме того, отметим, что в целях насыщения рынка углем, антимонопольным органом заключено Соглашение об увеличении поставок угля в 2 раза с кыргызской компанией ОсОО "Золотая корпорация" (ранее поставлявшей уголь из Казахстана (разрез Шабыргуль).

Уголь, будет реализовываться по ценам, установленным антимонопольным органом не более максимальной установленной цены.

Его реализация будет производиться по Чуйской области и г.Бишкек на топливных базах городов: Бишкек, Шопоков, Каинда, Кант, Токмок.

В настоящее время по Соглашению поступило 67 вагонов угля, и его реализация на указанных топливных базах осуществляется без выходных.