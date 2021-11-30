Погода
$ 84.79 - 84.91
€ 95.00 - 96.50

Горожане просят отремонтировать дорогу около дома культуры "Диалог"

231  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В редакцию VB.KG обратились бишкекчане, которые посещают дом культуры "Диалог". Они жалуются на то, что дорога вокруг здания полностью разбита – вся в дырах и ямах.

Муниципальный городской дом культуры "Диалог" (бывший клуб завода имени Фрунзе), расположен по адресу улица Трудовая, 4, неподалеку от парка имени Фучика. С 1996 года ГДК является подразделением управления культуры мэрии Бишкека.

Корреспондент VB.KG побывала в доме культуры, дорога напротив него, действительно, оживленная, постоянно проезжают машины. Дорожное полотно не ремонтировалось много лет, повсюду ямы, а когда идет дождь, то в них скапливается вода и образуются огромные лужи. Во время снега ям не видно, что тоже создает опасность для гостей, можно поскользнуться и травмироваться.

Как рассказали в "Диалоге", его сотрудники уже много раз обращались с просьбой в Акимиат Ленинского района ,на территории которого расположен ДК,с просьбой отремонтировать улицы и дороги вокруг здания, но дальше обещаний дело не идет.

Хотя, здание "Диалога" является Памятником культуры и охраняется Законом КР "Об охране и использовании историко-культурного наследия". У него удивительная история. Чехи, словаки, венгры и представители других национальностей добровольно приехали в Киргизию в 1924 году для развития индустриального потенциала только что созданной молодой советской республики. С "Интергельпо" берут свое начало и ведущие современные промышленные и сельскохозяйственные субъекты нашей страны, и клуб "Интергельпо", впоследствии ставший ДК "Диалог".

Сотрудники пытаются сохранить здание в первозданном виде и в тоже время, стараются сделать это место современным, где каждый найдет занятие по душе. А потому в нем всегда оживленно и многолюдно. Творческих коллективов, которые трудятся на базе дома культуры так много, что все и не перечислить: украинский фольклорный ансамбль "Барвинок", русский "Радуга", татарский "Дуслык", хор "Казачья песня", молодежный центр творчества, хор детской музыкальной школы № 2 и даже музыкальная студия флейты. А еще у них есть свой хореографический зал, где мальчишки и девчонки осваивают азы балета. Также есть театр ростовых кукол, в котором тоже участвуют юные горожане. Особой популярностью пользуется клуб для пожилых, ветеранов ВОВ и труда "Кому за …".

Вот уже много лет ГДК "Диалог" ведет активную работу по организации досуга детей и взрослого населения, поддержка любительского художественного творчества, самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения Ленинского района, также отмечаются все традиционные праздники. Но на мероприятия, конечно, приходят и жители других районов города. Буквально на днях прошли акции и игры для ребятишек, вышедших на каникулы.

"Очень хотелось бы, администрация Ленинского района нашла возможность асфальтировать дорогу напротив ДК ( 80 метров),так как дети и пожилые люди, которые приходят к нам на разные мероприятия, выходя за порог, оказываются сразу же на проезжей части, а она представляет собой сплошные ямы. Особенно опасно зимой, в гололед, можно поскользнуться и упасть. А весной и осенью тут сплошные лужи – не обойти", - просят в своем обращении горожане.

К слову, "Диалогу" в этом году исполняется 94 года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410130
Теги:
дороги, Ленинский район, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  