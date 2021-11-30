Горожане просят отремонтировать дорогу около дома культуры "Диалог"

В редакцию VB.KG обратились бишкекчане, которые посещают дом культуры "Диалог". Они жалуются на то, что дорога вокруг здания полностью разбита – вся в дырах и ямах.

Муниципальный городской дом культуры "Диалог" (бывший клуб завода имени Фрунзе), расположен по адресу улица Трудовая, 4, неподалеку от парка имени Фучика. С 1996 года ГДК является подразделением управления культуры мэрии Бишкека.

Корреспондент VB.KG побывала в доме культуры, дорога напротив него, действительно, оживленная, постоянно проезжают машины. Дорожное полотно не ремонтировалось много лет, повсюду ямы, а когда идет дождь, то в них скапливается вода и образуются огромные лужи. Во время снега ям не видно, что тоже создает опасность для гостей, можно поскользнуться и травмироваться.

Как рассказали в "Диалоге", его сотрудники уже много раз обращались с просьбой в Акимиат Ленинского района ,на территории которого расположен ДК,с просьбой отремонтировать улицы и дороги вокруг здания, но дальше обещаний дело не идет.

Хотя, здание "Диалога" является Памятником культуры и охраняется Законом КР "Об охране и использовании историко-культурного наследия". У него удивительная история. Чехи, словаки, венгры и представители других национальностей добровольно приехали в Киргизию в 1924 году для развития индустриального потенциала только что созданной молодой советской республики. С "Интергельпо" берут свое начало и ведущие современные промышленные и сельскохозяйственные субъекты нашей страны, и клуб "Интергельпо", впоследствии ставший ДК "Диалог".

Сотрудники пытаются сохранить здание в первозданном виде и в тоже время, стараются сделать это место современным, где каждый найдет занятие по душе. А потому в нем всегда оживленно и многолюдно. Творческих коллективов, которые трудятся на базе дома культуры так много, что все и не перечислить: украинский фольклорный ансамбль "Барвинок", русский "Радуга", татарский "Дуслык", хор "Казачья песня", молодежный центр творчества, хор детской музыкальной школы № 2 и даже музыкальная студия флейты. А еще у них есть свой хореографический зал, где мальчишки и девчонки осваивают азы балета. Также есть театр ростовых кукол, в котором тоже участвуют юные горожане. Особой популярностью пользуется клуб для пожилых, ветеранов ВОВ и труда "Кому за …".

Вот уже много лет ГДК "Диалог" ведет активную работу по организации досуга детей и взрослого населения, поддержка любительского художественного творчества, самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения Ленинского района, также отмечаются все традиционные праздники. Но на мероприятия, конечно, приходят и жители других районов города. Буквально на днях прошли акции и игры для ребятишек, вышедших на каникулы.

"Очень хотелось бы, администрация Ленинского района нашла возможность асфальтировать дорогу напротив ДК ( 80 метров),так как дети и пожилые люди, которые приходят к нам на разные мероприятия, выходя за порог, оказываются сразу же на проезжей части, а она представляет собой сплошные ямы. Особенно опасно зимой, в гололед, можно поскользнуться и упасть. А весной и осенью тут сплошные лужи – не обойти", - просят в своем обращении горожане.

К слову, "Диалогу" в этом году исполняется 94 года.