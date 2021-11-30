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Руслан Казакбаев обсудил с Маттео Мекаччи прошедшие выборы

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке состоялась встреча Министра иностранных дел КР Руслана Казакбаева с директором Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ/ОБСЕ) Маттео Мекаччи и представителями Международной миссии по наблюдению за выборами Дамой Одри Гловер (БДИПЧ/ОБСЕ), Петером Юэль-Йенсеном (Парламентская ассамблея ОБСЕ), Мариной Берлингьери (Парламентская ассамблея Совета Европы). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Глава внешнеполитического ведомства выразил признательность наблюдателям международных миссий за их участие в мониторинге прошедших парламентских выборов, а также за традиционную поддержку со стороны ОБСЕ в продвижении демократических процессов в Кыргызстане.

В ходе выступления Руслан Казакбаев отметил, что единственным источником власти в Кыргызской Республике является многонациональный народ Кыргызстана. Проинформировал международных наблюдателей о важнейших политических и общественных преобразованиях. Отметил, что в прошлом негодование и протестный настрой народа вызывали именно итоги парламентских выборов, которые не отражали подлинного волеизъявления народа. Обеспечение демократических и чистых выборов имело особое значение для будущего страны и общества.

Заверил, что Кыргызстан проводит последовательную внешнюю политику и выступает за добросовестное выполнение принятых международных обязательств по проведению открытых и демократических выборов. В подтверждение кыргызская сторона обеспечила беспрепятственное и открытое наблюдение за выборным процессом для более 700 международных наблюдателей из 60 стран мира, прибывших по приглашению Кыргызской Республики.

Р.Казакбаев отметил, что результаты общенациональных мероприятий, в том числе конституционная и законодательная реформы были приняты всеми политическими силами, в том числе весьма активным и сильным гражданским обществом КР, и стали залогом единства народа.

Новая власть в первую очередь была заинтересована в проведении демократичных и прозрачных выборов и требовала исключить вмешательство административного ресурса и массового подкупа голосов, а также обеспечения тайны голосования и равный доступ для всех граждан к выборам.

Международные наблюдатели от БДИПЧ/ОБСЕ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ поздравили народ Кыргызстана с успешным проведением парламентских выборов.

Отметили конкурентность прошедших выборов, высокую организационную работу по их проведению, обеспечению прозрачности и открытости избирательного процесса.

В целом положительно отзываясь о состоявшихся выборах, представителями Международной миссии наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ отмечены кардинальные изменения в стране, которые отразились на парламентских выборах, а также необходимость большей представленности молодежи и женщин.

В свою очередь, Директор БДИПЧ/ОБСЕ М.Мекаччи сообщил, что в течение ближайших двух месяцев кыргызской стороне будет направлен Окончательный отчет Международной миссии.

В завершении, Министр пригласил БДИПЧ/ОБСЕ сделать презентацию Окончательного отчета Международной миссии по наблюдению за выборами после завершения его подготовки в январе 2022 года.


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URL: https://www.vb.kg/410136
Теги:
выборы, ОБСЕ, Руслан Казакбаев
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